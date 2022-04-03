“هنا” أفضل أدعية شهر رمضان المبارك مكتوبة 2022 ادعية رمضان مكتوبة 1443

مازال يبحث عدد كبير جداً من الأشخاص في مصر والبلدان العربية عن أفضل أدعية شهر رمضان المبارك لتقديمها الي الأصدقاء والاهل بدخول شهر رمضان المبارك، ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني مجموعة رائعة من الادعية المميزة والجميلة المتعلقة بشهر رمضان المبارك شهر البركة والعبادة والذي ينتظره كل مسلم للتقرب اكثر اللي المولي عز وجل والطاعة وتفريغ الوقت للعبادة والصوم.

أفضل أدعية شهر رمضان المبارك مكتوبة 2022

يهتم الكثير من المسلمين في جميع الدول بالاطلاع علي أفضل الادعية التي يقومون بالدعاء بها كل يوم في شهر رمضان المبارك وهناك الكثير من الادعية المختلفة التي يمكنك الدعاء بها كل يوم في شهر رمضان المبارك والتقرب الي المولي عز وجل بها وطلب المغفرة والرحمة، ويعد شهر رمضان من أفضل الأشهر التي تأتي في السنة فهي تجمع المسلمين وتسود بينهم المحبة والمودة وتجمع العائلات والاقارب.

ادعية رمضان مكتوبة 1443:

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا .

اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر ، و بحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه ، أن تصلي على محمد و آلة ، و أهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك ، و أوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك ، و اجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك.

اللهم اهدِني فيمن هدَيتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقِني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ مَن واليتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليت.

اللهمَ اجْعلْ صِيامي في هذا الشهر صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين

أسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات، وأن يرزقكم فيه الدرجات، وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

ادعية رمضان مكتوبة قصيرة 2022

كانت هذه أفضل ادعية شهر رمضان المبارك التي يمكنك الدعاء بها بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك وطلب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالي والتقرب الي الطاعات والاكثار من الاستغفار والصلاة وفي السطور التالية نعرض لكم بعض الادعية القصيرة والجميلة التي يمكنك الدعاء بها أيضا في شهر رمضان المبارك: