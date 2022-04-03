طريقة عمل تركيبة الصابون السائل في المنزل، يعتبر عمل الصابون من الأشياء التي لا غنى عنها في المنزل وهو من أهم أنواع المنظفات التي يحتاجه إليه كل منزل، وتبحث العديد من النساء عن طريقة عمل الصابون في المنزل حتي يكون الصابون جيد لتنظيف العديد من أدوات المنزل، في هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الصابون في المنزل.

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طريقة عمل عشرة لتر من الصابون في المنزل

يوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل الصابون في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات المطلوبة لعمل الصابون في المنزل

٢ لتر من الماء.

٣ ملعقة من البيكربونات الصوديوم.

٢ملعقة صغيرة سلفونيت.

٤ معالق من الجلسرين المرطب.

٥ معالق من الزيوت العطرية.

طريقة تحضير الصابون

أولًا نضع نصف كمية الماء مع إضافة البيكربونات الصوديوم في إناء كبير من الأفضل أن يكون الإناء من النوع بلاستيك أو أشياء غير قابلة للصدأ، بعد ذلك نقلب الخليط جيدًا. ثم نقوم بإضافة كمية الماء الثانية وذلك في إناء آخر ثم نقوم بإضافة السلفونيت مع التقليب المستمر حتى تصبح جميع المكونات متجانسة تمامًا مع بعضها البعض. بعد ذلك نضع الخليط التي تم تحضيره أولًا مع الخليط الثاني ثم بإضافة الزيوت العطرية مع التقليب المستمر لمدة ١٠ دقائق، وبعد ذلك نضع الجلسرين ونستمر في التقليب حتي يصبح الخليط ثقيل، وبذلك تم عمل الصابون نقوم بوضع الصابون في زجاجة ويفضل تكون الزجاجة زجاج أو بلاستيك.

طريقة أخرى لعمل الصابون

المكونات

٣ لتر من الماء.

٢ كوب لتر كحول.

كوب من الجل.

ملعقة كبيرة من النشادر.

زيوت عطرية.

ملعقة ملح ليمون.

طريقة التحضير

نحضر زجاجة ثم نضع جميع المكونات في الزجاجة ونقوم برج المكونات جيدًا لمدة ٢٠ دقيقة حتى يصبح الخليط ثقيل وبذلك يتم استخدام الصابون.