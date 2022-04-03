شوف سعر سلة رمضان في بنده ماركت السعودية ومحتوياتها

سلة رمضان في بنده ماركت، تقوم أسواق بنده في السعودية كل عام مع قرب موعد شهر رمضان الكريم بتوفير مقاضي شهر رمضان بأفضل الأسعار بما في ذلك صندوق أو سلة رمضان في بنده ماركت السعودية الذي يتكون من منتجات رمضان الهام التي لا غنى عنها في أيام الشهر الكريم، لذلك يتجه الكثير من الأشخاص بالسعودية إلى أسواق بنده لشراء صندوق رمضان والتسوق من خلال بنده ماركت لشراء ما يرغبون به في شهر رمضان بما في ذلك سلة رمضان.

سعر سلة رمضان في بنده ماركت

أطلقت بنده ماركت السعودية صندوق رمضان المتكون من منتجات الطعام الهامة في رمضان وبسعر بخس هو 100 ريال سعودي كما أنه موجود في كافة فروع بنده ماركت لحين نفاذ الكمية من الأسواق مع العلم أن أهم متطلبات شهر رمضان متواجدة به والتي تتمثل في التمر من العلواني والأرز البسمتي الأصفر الذي نستخدمه على سفرة الطعام بصورة أساسية وكذلك ودجاج مجمد بالإضافة إلى الزيت والسكر.

محتويات سلة رمضان بنده ماركت السعودية

يمكننا توضيح المزيد من التفاصيل حول محتويات صندوق رمضان المقدم من أسواق بنده السعودية فيما يلي:

سكر ناعم الأسرة: اثنان كيلو.

أرز بسمتي طويل الحبة: خمسة كيلو.

مكرونة قلم: عبوتين وزن 400 جرام.

تمر علواني خلاص: كيلو واحد.

صلصة طماطم: وزن 125 جرام.

عبوة شاي أكياس: مئة كيس.

دقيق بيكر: كيسين بوزن كيلوجرام.

مرقة دجاج بودرة: عبوتين بوزن 18 جرام.

بودرة كريم كراميل: بوزن 70 جرام.

شوفان أبيض ناعم: نصف كيلو جرام.

شراب التوت من تونو: وزن 710 جرام.

بودرة حليب: وزن 900 جرام.

كيفية طلب صندوق رمضان من بنده ماركت

تسعى أسواق بنده دائمًا إلى توفير ما يحتاجه العملاء وخاصةً في المناسبات الهامة العظيمة كشهر رمضان الكريم، فبه تزداد العزومات ونسعى إلى مساعدة بعضنا البعض من خلال تقديم مقاضي واحتياجات شهر رمضان لهذا يوفر بنده ماركت صندوق رمضان لكافة العملاء ويمكن طلب الصندوق بطريقتين إما من خلال زيارة أحد فروع بنده ماركت أو من الرابط الإلكتروني لطلب سلة رمضان .