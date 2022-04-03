نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الجميح للسيارات في شهر رمضان شهر الخير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجميح على السيارات، كون شركة الجميح للسيارات أحد أكبر شركات السيارات بالمملكة يجعلها دائمًا تسعى إلى إرضاء قاعدة العملاء الكبيرة التي تملكها لهذا تقدم شركة الجميح للسيارات عروضها باستمرار لإرضاء العملاء وتوفير الاحتياجات المطلوبة لهم، وفي شهر رمضان أعلنت شركة الجميح عن عروضها الرائعة عند شراء السيارات من خلال الشركة بالتعاون مع عدد من البنوك السعودية للتسهيل على العملاء.

عروض الجميح على السيارات برمضان 2022

تتميز شركة الجميح بأنها تقدم الكثير والكثير من أنواع السيارات التي يتجه إلى شرائها وامتلاكها العملاء، وفي شهر رمضان أعلنت الشركة عن وجود عروض وخصومات جبارة على السيارات على كافة أنواع السيارات تقريبًا من خلال البنوك السعودية، ولهذا نعرفكم على عروض رمضان في الجميح للسيارات.

عروض الجميح على سيارة GA8 2022

تأتي سيارات GA8 2022 بسعر 89999 ريال بعد الاسترداد وقيمة الاسترداد النقدي 10490 ريال سعودي بالإضافة إلى توفير خدمة تصليح السيارة مجانًا على مدار خمس سنوات وأيضًا ضمان خمس سنوات.

عروض الجميح على سيارة GA6 2022

أما عن تلك السيارات فتقدم بالسعر التالي بعد الاسترداد 69990 ريال أما الاسترداد النقدي فقيمته 11280 ريال ونفس مدة الضمان ومدى المساعدة المجانية السابقة.

عروض الجميح على سيارة كاديلاك إسكاليد

أما عن تلك السيارة فقد اهتمت الشركة بأن تكون نسبة تمويل المرابحة صفر بالمئة وحذف قيمة الرسوم الإدارية عند شراء السيارة، ويتم دفع نصف سعر السيارة في البداية والنصف الآخر يقدم على مدار عامين كاملين، وتستمر خدمة المساعدة المجانية على مدار خمس سنوات ويمكن امتلاك السيارة بالتقسيط من خلال البنك السعودي الفرنسي للسعوديين والبنك الأهلي السعودي وبنك البلاد، ويمكن الاطلاع على تفاصيل عروض سيارات الجميح في رمضان.

رابط عروض الجميح في رمضان على السيارات

تسعى شركة الجميح للسيارات في المملكة العربية السعودية إلى توفير عروضها وخصوماتها المتميزة بمناسبة قدوم شهر رمضان لجميع عملاء الجميح لتسهل عليهم من امتلاك سيارة الأحلام الراغبين بها بأسعار ميسرة، ولمعرفة المزيد حول عروض الجميح في رمضان على السيارات المختلفة يتم زيارة رابط الموقع الرسمي للشركة .