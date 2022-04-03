نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجمل رسائل التهنئة بقدوم شهر رمضان الكريم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل تهنئة بشهر رمضان، بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم يزداد البحث عن أجمل وأجدد رسائل التهنئة بشهر رمضان بين المسلمين وبعضهم البعض وخاصةً المغتربين منهم، حيث يعتبر شهر رمضان المبارك من أهم المناسبات التي يقوم المسلمون بها بتهنئة بعضهم بأحر التهاني والرسائل كونها مناسبة عظيمة ننتظره بفارغ الصبر، وهناك عدد لا حصر له من رسائل التهنئة بشهر رمضان يمكننا مراسلة أصدقائنا وأحبائنا بها في ظل تلك المناسبة الإسلامية العظيمة التي تحل على الأرض بعد فترة قصيرة من الآن.

رسائل تهنئة بشهر رمضان 2022

يأتي شهر رمضان مرة واحدة فقط في العام لمدة ثلاثون يومًا لنحتفل به بالصوم والتعبد لله سبحانه وتعالى وزيادة الطاعات والتوقف عن الذنوب حتى في الخلوات ففي هذا الشهر يتقبل الله منا أعمالنا الصالحة وندعوه أن يمحو خطايانا وذنوبنا، ومن أهم ما نقوم به في شهر رمضان هو تهنئة بعضنا البعض ولا سيما الأسرة والعائلة والمغتربين منهم، وتزداد الزيارات كذلك في شهر رمضان في البيوت العربية المسلمة، إليكم أجمل رسائل التهنئة برمضان:

أسأل الله أن يملأ قلبك بالقرآن الكريم، وأن يجمعني وإيّاك في ظلّ الرّحمن ويبلّغنا سويّاً بركة شعبان والعتق من النار في رمضان، ومغفرة من الله الكريم المنّان وأن يجمعنا في دار الجنان.

عسى رمضانك مبارك ولحظاتك تتبارك، وجنّة الخلد داري ودارك والنبي -صلى الله عليه وسلم- جاري وجارك.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك عليكم وعلينا الشهر الفضيل.

يارب يا رحمن يا منّان بلّغ قارئ الرسالة رمضان، واجعل السعادة طريقه وسط الجنان.

رسائل تهنئة رمضان بالاسم

في شهر رمضان نختص كل شخص نعرفه بتهنئة خاصة به لشخص فليس من اللطيف أن نقوم بتهنئة الجميع برسالة أو خاطرة واحدة وخاصةً أحبابنا وأصدقائنا حيث نرغب في أن نخصص لهم تهنئة مختلفة عن غيرهم، لذلك لا توجد أفضل من رسائل التهنئة بشهر رمضان بالاسم ومنها:

في صديقي الغالي(الاسم) أقول: أسمى العبارات لا تُسعفني في التعبير عن مدى بهجتي وسعادتي بقُدُوم شهر الخيرات والبركات، ففيه من الخير الواسع والرّزق الوفير ما ليس في غيره، فكل عام وأنتم بألف خير.

إلى صديق الروح(الاسم): أرقّ التبريكات أبعثها من صميم فؤادي إليك تحديدًا وإلى الأُمّة الإسلاميّة جمعاء وإلى المُسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة قدُوم الشّهر الذي يغفر الله في ذُنوب العباد، ويُبدّل سيّئاتهم حسنات.

إلى الشريك الغالي(الاسم): جفّ مداد قلمي حينما أردت التعبير عن حُلُول شهر رمضان، وصار قلمي مُحيَّرًا، لا يعرف من أين يبدأ وإلى أين ينتهي من عظمة هذا الشّهر وروعته، فإليكم أرقى معاني التهنئة بحلوله.

حبيبي وصديق عمري(الاسم): ألف مبارك عليك حُلُول شهر الرّحمة والمغفرة والعتق من النيران، ففي أوّله تتنزّل رحمات الله على عباده، وفي وسطه يرنو المُسلمون إلى مغفرته، وفي آخره عتق رقاب المُسلمين والمُسلمات من النّار.

إلى الصديق العزيز(الاسم): أهنئكم بُحلول الشّهر المُعظّم، والذي لا يعدو فضله فضل، ولا يُجاري بركاته بركات، ولا يُجاري وصف خيراته بيان.

أجمل التهاني الرسمية بشهر رمضان

نسعى في شهر رمضان شهر الخير أن نظهر الخير ومساعدة الغير لهذا نبتعد عن المشاكل والمعاصي ونزيد الوصل بين العائلة لتوطيد صلة الرحم، ونحتاج بعض الرسائل الرسمية لتهنئة الأشخاص الكبار سنًا عنا أو الغرباء عنا كذلك حيث لا نقوم بتهنئة كبار السن بنفس رسائل أصدقائنا ومن تلك الرسائل الرسمية:

نهنّئ الأمّة الإسلامية بشهر رمضان المبارك، سائلين الله سبحانهُ أن يجعلنا جميعًا من عُتقاء شهر المغفرة والخيرات أعادة الله علينا وعليكم باليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير.

بحلول شهر رمضان المبارك لجميع الأعضاء ولجميع الأمة الاسلامية أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات وجعلنا وإيّاكم من عتقاء هذا الشهر الكريم، وكلّ عام وأنتم إلى الله أقرب وكلّ عام وجميع الأمّة الاسلامية بخير وسلام.

أتقدّم بالتّهنئة العَطرة إلى أحبّائي الكِرام من كلّ أرجاء العالم بمناسبة حُلُول شهر رمضان المُبارك.

تصفّحت معاجم العربيّة علّني أجد فيها ما يُعبّر عن فرحتي بقدوم شهر رمضان، فلم أجد أفضل من أن يُعيده الله تعالى علينا وعليكم رمضان أعوام عديدة، وأن يتقبّل منّا صالح الأعمال في هذه الأيام المُباركة.

صور بطاقات التهنئة بشهر رمضان

ويمكننا أيضًا الاستعانة بالتصاميم والصور المختلفة التي توحي بأجواء شهر رمضان المبارك وفي نفس الوقت يكتب عليها بعض عبارات أو جمل التهنئة بشهر رمضان كما يتضح في الصور التالية:



ويمكن أن تستخدم تلك الصور لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة أصدقائنا ومعارفنا.