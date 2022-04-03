نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم الاسبوعيه 3 أبريل 2022 تخفيضات غير في ثاني أيام شهر الخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعيه من العروض التي تحتوي علي جميع المنتجات الغذائية والسلع الرمضانية حيث يبحث عليها عدد كبير من مختلف المدن وفي كافه الأماكن حيث قد شهدت محركات البحث عمليات بحث متعدده لم تسبق ومع اقتراب شهر رمضان المبارك وحتي اليوم الثاني من شهر الخير كي يستفيدوا من الخصومات التي تقدمها علي كافه المواد الغذائية والمشروبات والتمر واللحوم والأسماك حيث تستمر عروض العثيم الأسبوعية حتي يوم الثلاثاء القادم فقط.

عروض العثيم الاسبوعيه 3 مارس

تحتوي عروض العثيم علي كافه المشتريات الهامة من مواد غذائية وأدوات منزليه والالكترونيات حيث تحتوي علي جميع ما يحتاج إليه كل فرد من ملابس ومستحضرات تجميل واحذيه وجميع الفواكه والخضروات واللحوم والدواجن بتخفيضات لم تسبق حيث تصل إلى 50% في كافه متاجر وأسواق العثيم لذالك نقدم لكم عروض العثيم الاسبوعيه كي لا تفوتكم هذه التخفيضات التي لم تسبق والتي لا تقبل المنافسة ابدآ والتي لا تجدونها في أي عروض اخري.

مجله عروض العثيم الاسبوعيه اليوم

سنقدم لكم مجله العروض التي يحتوي علي كافه السلع من فواكه كالتفاح والعنب والتين والكمثري والموز والتين وأيضا البقوليات والمكسرات كاللوز وجوز الهند والزبيب والحلويات الشرقية والغربية المشكلة أيضا وجميع المشروبات الطبيعية مثل عصير المراعي وعصير تانج والتمر السكري وتمر إنتاج النخيل الهام والذي يعد وجبه أساسية أثناء الإفطار والساحور أيضا كل ذالك ستجدونه في الصور الخاصة بالعرض الأسبوعي في هذه المجلة والتي نقدمها لكم من خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني.

عروض العثيم تحتوي علي كوكيز شيبسي بسعر 19.95 ريال سعودي كما تحتوي أيضا علي بطاطس فاريكوا عيدان برازيلي وشيبسي اكسل وبسكويت كوفي قهوة وبسكويت الشاي والعديد من الجبن حيث تحتوي علي الجبن الرومي وجبن تايلاند واللبنة التركية والقشطه الطازجة كما توفر الأرز البسمتي وجبن بوك كاسات بيضا بسعر 19.95 ريال سعودي والمكرونة والشعرية وكافه أنواع المعلبات الغذائية.

كما تشمل ايضا كافه انواع المنظفات المنزليه التي تحتاج اليها جميع النساء في تنظيف منازلهم وغسيل الاطباق والملابس حيث تحتوي علي منظف كلوركس ومنظف حمام فلاش ومبيض للملابس كلور بسعر 10.95 ريال سعودي وصابون صاحون ومطهر ومنظف ومزيل دهون وورق مطبخ ومطهر شير ورد ومبيض ومناديل وجه بسعر 20.95 ريل سعودي وشامبو عبايه سوداء ايضا كل ذالك تقدمه عروض العثيم الاسبوعيه في كافه متاجرها واسواقها.

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