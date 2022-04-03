نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للصراصير.. ضعي هذا المكون الجبار في أركان المطبخ وسينتهي الناموس وجميع الحشرات بدون مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصراصير والناموس من أكثر أنواع الحشرات المنتشرة وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة حيث تهرب الي الأماكن الرطبة والأماكن التي تتواجد بها أوساخ أو بقايا طعام, ويتم استخدام السوائل الي ترش للحشرات للقضاء عليها ولكن هذه المواد تكون لها تأثير سئ على الجهاز التنفسي ويمكن أن تتساقط قطرات منها على الطعام وتجعله مسمم, ولذلك من الأفضل استخدام الطرق الطبيعية للقضاء على الحشرات بسهولة من البيت وخلال مقالنا هذا سنوضح طريقة للتخلص من الحشرات نهائي من البيت بدون عودة.

خليط زيت الكافور والليمون للقضاء على الحشرات بشكل نهائي

تشكل الحشرات خطر كبير في البيت حيث تسبب تلف في الكثير من الأثاثات المنزلية ويمكن أن تنقل الأمراض لأصحاب البيت وتسبب إلتهاب في الجلد, ويعد زيت الكافور من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها للتخلص من أي حشرات في البيت حيث أن الخلطة تساعد في اختناف الحشرات وبالتالي يتم القضاء عليها من البيت ويتم تحضير بالطريقة التالية:-

يتم وضع معلقتين من زيت الكافور ومعلقتين من العسل في كوب ويقلبان معًا.

يوضع على الخليط ربع كوب ليمون وكمية من أي سائل تنظيف ويقلب الخليط.

توضع الخليط في أي مكون توجد به عدد من الحشرات ويترك وبعد يوم يتم تغير الخليط لأنه تتجمع عليه كمية كبيرة من الحشرات ويعاد تحضيرها مرة أخري.

كيفية طرد الحشرات من البيت بالقرنفل والقرنفل

قبل استخدام أي خليط للتخلص من الحشرات يجب المحافظة على جعل البيت نظيف بشكل دائم والتخلص من أي أطعمة غير مغطاه, والحرص على جعل سلة القمامة محكمة الغلق وإغلاق الشبابيك والأبواب جيدًا ويتم استخدام خلطة القرنفل مع القرنفل للتخلص من الحشرات ويتم تحضيره كالتالي:-