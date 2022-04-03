نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اذان الفجر أيام رمضان 2022 في محافظة القاهرة في المقال التالي
موعد اذان الفجر ، كل شيء في شهر رمضان مختلف، فيه تَكُثر العبادات، لأنه يعتبر فرصة عظيمة لاكتساب الحسنات، ومن اهم العبادات التي يجب الحرص عليها مع الصوم هي أداء الصلوات الخمس، وصلاة الفجر لها مكانة خاصةً عند الله، حتى وإن كانت في الأيام الأخرى طوال العام، وبالطبع سيكون له فضلًا آخر عظيم، ولعل من أكثر الأمور التي يبحث عنها الجميع في شهر رمضان، هي موعد أذان الفجر 2022 في القاهرة، حتى يستطيعوا معرفة وقت أداؤها وأيضًا وقت السحور والإمساك، ومن خلالنا اليوم سنتعرف سويًا على موعد أذان الفجر في القاهرة 2022.
موعد اذان الفجر
صلاة الفجر من الصلوات التي تأتي بالخيرات على الإنسان المسلم، فيه تتقبل الدعوات، وتحميه من الوقوع في المتاعب والمصائب، تطرد كل المشاعر السلبية، وتدرب الذات على الأخلاق الحميدة، تفتح أبواب الرزق، وتعزز صحة الجسد والعقل.
فقد وصانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على عدم ترك صلاة الفجر، والحرص على أدائها، وبحسب ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، أن نبينا كان يُشدد على صلاتها مثلما قال لو طاردك فرسان العدو لا تترد صلاة الفجر، هذا بالإضافة إلى أن من صلى الفجر كان في حراسة الله عز وجل.
موعد اذان الفجر 2022 في القاهرة
وبعد أن تعرفنا على فضل صلاة الفجر وثوابها العظيم، الآن سنتعرف على موعد أذان الفجر 2022 في القاهرة:-
- الأول من شهر رمضان: 4.15 ص صباحًا.
- الثاني من شهر رمضان: 4.14 صباحًا.
- الثالث من شهر رمضان: 4.12 صباحًا.
- الرابع من شهر رمضان: 4.11 صباحًا.
- الخامس من شهر رمضان: 4.10 صباحًا.
- السادس من شهر رمضان: 4.8 صباحًا.
- السابع من شهر رمضان: 4.7 صباحًا.
- الثامن من شهر رمضان: 4.6 صباحًا.
- التاسع من شهر رمضان: 4.4 صباحًا.
- العاشر رمضان: 4.3: صباحًا.
- 11 من شهر رمضان: 4.2 صباحًا.
- 12 من شهر رمضان: 4.0 صباحًا.
- 13 من شهر رمضان: 3.59 صباحًا.
- 14 من شهر رمضان: 3.58 صباحًا.
- 15 رمضان: 3.56 صباحًا.
- 16 من شهر رمضان: 3.55 صباحًا.
- 17 من شهر رمضان: 3.54 صباحًا.
- 18 من شهر رمضان: 3.52 صباحًا.
- 19 من شهر رمضان: 3.51 صباحًا.
- 20 من شهر رمضان: 3.50 صباحًا.
- 21 من شهر رمضان: 3.48 صباحًا.
- 22 من شهر رمضان: 3.47 صباحًا.
- 23 من شهر رمضان: 3.46 صباحًا.
- 24 من شهر رمضان: 3.45 صباحًا.
- 25 من شهر رمضان: 3.43 صباحًا.
- 26 من شهر رمضان: 3.42 صباحًا.
- 27 من شهر رمضان: 3.41 صباحًا.
- 28 من شهر رمضان: 3.40 صباحًا.
- 29 من شهر رمضان: 3.38 صباحًا.
- 30 من شهر رمضان: 3.37 صباحًا.
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