نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض قوية لأطعمة صحية نباتية رمضانية من أسواق لولو السعودية في المقال التالي
تتجدد صفقات أسواق لولو ماركت أستعداد لتحضير المائدة الرمضانية ولكن هذا العرض مختلف عن باقي العروض التي تعرضها على جميع عملائها السعودين والمغتربين المقيمين بكل حدودها، حيث تسعي أن يكون شهر رمضان هذا العام مميز.
عروض قوية لأطعمة صحية نباتية رمضانية من أسواق لولو السعودية
لذا تقدم توليفة من العروض المختارة بعناية عروض صحية رمضانية، تتضمن المجلة أطعمة نباتية، ومياة معدنية ملئية بأهم المعادن القلوية والفيتامينات الطبيعية، ولعشاق الرقائق البطاطس تقدم لكم طعم رائع، وعصائر أورجنك، شاي أخضر، خل جوز الهند، أرز أبيض بالكرم عضوي، عدس أحمر، سكر بني عضوي أورجنك، غيري حياتك إلى الأحسن، وابدأي من جديد بحياة صحية خالية من الأمراض، يبدأ العرض من يوم 30 مارس ويستمر حتى 12 أبريل بجميع الفروع أو حتى نفاذ الكمية بجميع فروع أسواق لولو.
رمضان صحي مع أسواق لولو ماركت
- زجاجة كيور مياه منقي محلي بالمعادن القلوية، وزن العبوة 500 جرام، بسعر 10.00 ريال للحية منتج أمريكي.
- برميال بروتين نباتي معتمد، بدون مواد حافظة، وزن الكيس 28 جرام منتج أمريكي، بسعر 8.50 ريال.
- فيولايف شرائح نباتية بالفلفل الحار، وزن 140 جرام، بسعر 12.50 ريال.
منتجات خالية من السكر والجلوتين
- آرمر أند هامر صودا الخبز، وزن الكيس 454 جرام، أنتاج أمريكي بسعر 6.50 ريال.
- ترابا شوكولاتة مع ستيفيا متنوع، أنتاج أسبانيا، 75 جرام بسعر 6.50 ريال.
- كيس مصاصة سبيس تشوبي متنوع خالي من السكر، أنتاج أسبانيا 190 جرام، بسعر 7.95 ريال.
- كيس بافريتاس رقائق البطاطس متنوع، 140 جرام، أنتاج أسبانيا بسعر 9.95 ريال.
- زجاجة عصير روجاني عصير فواكه طبيعية حقيقي، بوزن 750 جرام، أنتاج جنوب أفريقيا بسعر 13.95ريال.
- كاتز جليزد خليط دونات شوكولاتة، أنتاج أمريكي، بسعر 29.50 ريال.
- ذاتس إت 1 قطعة تفاح + لوح فواكهه متنوع 35 جرام، بسعر 9.95 ريال.
- أورجانك رويبوس بنكهة الشاي الأخضر، وزن الحبة 50 جرام أنتاج جنوب أفريقيا بسعر 12.00 ريال.
- فالي ديل سول طماطم عضوية مقطع / شرائح، بوزن 400 جرام أنتاج إيطاليا، بسعر 6.50 ريال.
- علبة مورينجا توفو ناعم، أنتاج أمريكي وزن الحبة 349 جرام، بسعر 11.50 ريال.
- زجاجة خل التفاح العضوي، أنتاج أمريكي بسعر 24.50 ريال.
- مياه القبقب العضوية الأصلية، 1 لتر أنتاج أمرايتي، بسعر 29.50 ريال.
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