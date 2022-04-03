نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملف كامل لكل مشروبات رمضان المعروفة والغريبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد اقترب شهر رمضان وترغب كل أم أن تحضر أفضل المشروبات لأسرتها ويوجد أنواع كثيرة من المشروبات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان.

ولكن من بينها العرق سوس والتمر والكركديه والكثير من المشروبات الأخرى وإليكم في مقالنا التالي بعض المشروبات التي يتم تجهيزها في شهر رمضان.

تجهيزات مشروبات رمضان

لذلك هناك الكثير من المشروبات التي تقدم في شهر رمضان وإليكم في السطور الآتية مجموعة من المشروبات التي تقدم في شهر رمضان:

طريقة تحضير العرق سوس

ويتم تحضير العرق سوس بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

عرق سوس مطحون.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

عشرة أكواب من المياه.

خطوات تحضير العرق سوس

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تحضير العرق سوس وهي كالتالي:

أولًا يتم وضع مسحوق العرق سوس في قطعة من القماش ثم يتم وضع فوقها بيكربونات الصوديوم ويتم لف القماش عليه ثم يتم ربطه. بعد ذلك يتم وضع القماش المحضر في إناء كبير ثم يتم وضع المياه من فوقه. القيام بنقع القماش مع تقليب من الحين للأخر لحين أن يذوب المسحوق في المياه. بعد ذلك يتم التخلص من القماش ثم يتم وضع مشروف العرق سوس في إناء في الثلاجة ويقدم وهو بارد.

طريقة تحضير مشروب السوبيا

ثم يتم تحضير مشروب السوبيا بمقادير بسيطة للغاية وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

ثلاثة ملاعق كبيرة من السوبيا.

ملعقة من السكر.

كيس من الفانيليا.

نصف كيلو من اللبن.

خطوات التحضير:

يتم خلط السوبيا واللبن والفانيليا والسكر في الخلاط . الاستمرار في الضرب لمدة خمسة دقائق. يقدم وهو بارد وبالهناء عليكم.

طريقة تحضير التمر

يتم تحضير التمر بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير التمر:

كأس من التمر الهندي.

ثمانية أكواب من المياه.

ملعقة من مياه الورد.

سكر.

خطوات التحضير:

يتم تحضير التمر بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:

الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه المياه والتمر الهندي مع الحرص على تغطية التمر بالمياه بصورة كاملة.