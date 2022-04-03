أطباء يحذرون من خطر قاتل البخور قد يكون ساما في هذه الحالات تعرف عليها؟

يعتبر البخور من العادات القديمة التي يستخدمها الكثير من الأشخاص في جميع الدول العربية وخاصة دول الخليج، ولكن قد أشار إليه الأطباء بأنه سم قاتل وسبب رئيسي لكثير من الأمراض التي تقضي على صحة الجسم، حيث أوضح الكثير من أساتذة الحساسية والمناعة بأن إشعال البخور في مكان مغلق قد يعتبر خطرا على صحة الإنسان، وهذا لاحتوائه على أول وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت، وهذه تعتبر من المكونات التي تسبب خطورة على الجسم وخاصة أول أكسيد الكربون، وهذا ما يطلق عليه القاتل الصامت لأنه يعبث بالدم وأيضا المركبات التي تتطاير منه تسبب في حساسية الأغشية المخاطية في الفم والجهاز التنفسي، وهذه المركبات قد تسبب مرض السرطان على المدى البعيد.

أطباء يحذرون من خطر قاتل البخور

يحتوي البخور المغشوش على مادة الرصاص التي يشكل خطورة على الحامل حيث يؤثر على جنينها؛ فقد يسبب الإجهاض والولادة المبكرة كما تؤثر أيضا مادة الرصاص على ذكاء الأطفال، وقد يؤثر أيضًا على قدرتهم في الإستيعاب للدراسة، بالإضافة إلى أنه يؤثر على الكلى ويتسبب في الشعور بالصداع والمغص، ويشكل أيضا مشكلة في الخصوبة عند الرجال.

نصائح عند إشعال البخور في المنزل

حيث أنه في الفترة الأخيرة أشار الأطباء إلى تقليل العادات التي تعتبر تلوث داخل المنزل، وهذا لأن التلوث داخل المنزل سوف يكون مضاعف، ويجب تجديد الهواء بصفة دائمة وهذا يعمل على عدم تراكم الملوثات والفيروسات في المكان، وينصح عند إشعال البخور في غرفة مغلقة يجب أن لا يكون فيها أي شخص، ثم بعد ذلك يتم تهويتها جيدا حتى لا تتسبب في إصابة الأشخاص فيما بعد لذلك لا يد من متابعة نصائح الأطباء بشكل دائم.