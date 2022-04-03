نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تلميع الخشب وتنظيفه من الأتربة بدون مجهود والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتغير لون الخشب بسبب تعرضه للعوامل الجوية المتغيرة والأتربة وبالتالي يتغير لونه ليصبح غامق ومطفي قليلاً أو مطفي جداً حسب العوامل التي تعرض لها، وذلك ما دفع الكثير من الأمهات وربات المنزل للبحث عن الطرق السهلة التي يعتمد عليها من أجل تلميع الخشب واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات المختلفة التي تتبع في تلميع الخشب.

كيفية تلميع الخشب

هناك الكثير من المواد الطبيعية التي يمكن من خلالها تحضير ملمعات للخشب تساعد على تلميع الخشب بكل سهولة وإليكم في مقالنا التالي الطريقة التي يعتمد عليها في تلميع الخشب.

تلميع الخشب بالزيت المعدني

يتم تحضير ذلك الملمع من خلال خلط الزيت المعدني مع ثلاثة قطرات من زيت الليمون ثم بعد ذلك يتم وضعه في زجاجة من البلاستيك ثم يتم وضعه على الخشب بعد ذلك يتم فركه بقطعة من القماش.

أوقية شمع العسل مع زيت الترتبنتين

من الطرق التي يعتمد عليها في تلميع الخشب هي خلط أوقية من شمع العسل المبشور مع خمسة أوراق من زيت التربنتين ثم يتم وضع في زجاجة وبعد ذلك يتم مسح الخشب به بعد وضعه في قطعة من القماش ويتم تكرار العملية في حين الحاجة لذلك.

زيت الزيتون والخل الأبيض

يتم استخدامه من خلال خلط كأس من زيت الزيتون مع ربع كأس من الخل الأبيض ثم يتم وضعه في زجاجة رشاش بعد ذلك يتم رشه على الخشب وفركه لحين أن يتم تلميع الأثاث.

نصائح أثناء تلميع الخشب

سنقدم إليكم في السطور الآتية بعض النصائح التي يعتمد عليها من أجل تلميع الخشب وتلك النصائح هي كلًا من التالي: