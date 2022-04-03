نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده بالسعودية على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

يوفر هايبر بنده الكثير من التخفيضات والعروض بمناسبة شهر رمضان إعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وبلغنا واياكم زيارة بيته العتيق وبمناسبة هذا الشهر الفضيل يوفر هايبر بنده الكثير من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية بتخفيضات وعروض كبيرة لكي يستفيد منها كل عملاءه في المملكة العربية السعودية. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية: متاح بالعرض قلاية بدون زيت مقدمة من شركة كي أون بسعر 329 ريال سعودي وكان سعرها قبل العرض 359 ريال سعودي، فالقلاية تعطكيكي طعام صحي خالي من أي زيوت.

كما متاح بالعرض خلاط كهربائي مع مطحنتين مقدم من شركة ارايتي بسعر 69 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 165 ريال سعودي ومتوفر باللون الأبيض والرمادي، فالخلاط من الأجهزة التي لا غني عنها بالمطبخ.

كما متاح بالعرض خلاط كهربائي مع مطحنة مقدم من شركة مولينكس بسعر 79 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 189 ريال سعودي، فهو 3×1 يستخدم في طحن التوابل وعمل العصائر المختلفة.

كما متواجد بالعرض قلاية كهربائية بدون زيت مقدمة من شركة كينود بسعر 249 ريال سعودي وكان سعر القلاية قبل العرض 579 ريال سعودي.

متوفر بالعرض قطاعة زجاج كهربائية مقدمة من شركة دونتس بسعة 2.5 لتر بسعر 59 ريال سعودي وكان سعرها قبل العرض 99 ريال سعودي. فتستخدم القطاعة في تقطيع الخضروات وفرمها.

كما يتوفر ايضاً في العرض غلاية مقدمة من شركة فيليبس، وسعة الغلاية 1.7 لتر بسعر 99 ريال سعودي وكان سعرها قبل العرض 139 ريال سعودي، فالغلاية مهمة لعمل المشروبات الساخنة.

ويتوفر في العرض عصارة كهربائية مقدمة من شركة مولينكس بسعر 79 ريال سعودي وكان سعرها قبل العرض 139 ريال سعودي، فتستخدم العصارة في عمل عصير البرتقال المفيد. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: يتوفر في العرض زيت زيتون بكر ممتاز 2لتر مقدم من شركة بنده بسعر 46.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 65.95 ريال سعودي، فيعطي زيت الزيتون مذاق مختلف ومتميز للسلطة.

ويوجد في العرض فول مدمس 450 جرام مقدم من شركة بنده أربع علب بسعر 10.95 ريال سعودي وكان السعر قبل العرض 18ريال سعودي، فالفول مغذي ويعد طبق أساسي في وجبة السحور. عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده بالسعودية على الأجهزة الكهربائية - ثقفني

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