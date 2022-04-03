شوف طريقة عمل الزبادي بدون فرن وبدون ماكينة بكل سهولة

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الزبادي يعتبر من أهم الأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الهامة المفيدة لجسم الإنسان، خاصة للأطفال، ويساعد على التخلص من مشكلة الحموضة وغيرها من المشاكل التي تنشأ بسبب الجهاز الهضمي، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم في مقالنا طريقة عمل الزبادي في البيت. طريقة عمل الزبادي في البيت مكونات الزبادي ٦ ملاعق صغيرة من الزبادي.

١٢ كوب كبير من الحليب السائل. طريقة التحضير اسكبي مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار متوسطة حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم اتركيه جانبا حتى يهدأ قليلا. ضيفي مقدار الزبادي إلى الحليب، ثم اخفقي المكونات بشكل سريع بواسطة مضرب يدوي أو كهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي خليط الزبادي في طواجن صغيرة خاصة به، ثم اتركيه جانبا لمدة سبع ساعات، حتى يصبح الزبادي في البيت جاهز للتقديم. طريقة عمل الزبادي اللايت في البيت مكونات الزبادي ٢ لتر حليب سائل خالي من الدسم.

كأسان كبيران من الزبادي. طريقة التحضير ضعي مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار واتركيه حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم اتركيه جانبا حتى يبرد. قومي بتغطيته وضعيه بالثلاجة لمدة ٢٤ ساعة، ثم قومي بإزالة طبقة القشطة، ثم ضعي الحليب على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى يدفأ. اتركي الحليب بعيدا عن النار، ثم ضيفي إليه الزبادي، ثم امزجي هم مع بعضها البعض جيدا. اسكبي الخليط في قوالب خاصة بالزبادي، ثم ضعيها في فرن دافئ فقط بدون نار لمدة نصف يوم، حتى يصبح الزبادي اللايت جاهز للتقديم. طريقة عمل الزبادي بدون فرن المكونات المطلوبة ٢ لتر حليب سائل.

كوبان كبيران من الزبادي. طريقة تحضير الزبادي امزجي ٦ ملاعق صغيرة الحليب مع مقدار الزبادي جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الحليب السابق فوق باقي مقدار الخليب، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض، حتى تتجانس. وزعي الخليط في قوالب خاصة بالزبادي، ثم رصيهم في صينية، ثم اسكبي ماء مغلي في الصينية حتى يصل إلى منتصف القوالب. عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبادي بدون فرن وبدون ماكينة بكل سهولة - ثقفني

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