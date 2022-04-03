نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات رمضان في مكتبة جرير على الهواتف المحمول في المقال التالي

شركة الجرير شركة سعودية تأسست في مدينة الرياض كمكتبة لبيع الكتب والمستلزمات المدرسية وذلك في عام 1974 ميلاديا ولكن بعد مرور سنوات أصبحت شركة الجرير تمتلك العديد من الفروع المنتشرة في المملكة العربية السعودية وقد أصبح الشكل القانونى لها شركة مساهمة وشركة عمومية محدودة وفي السطور التالية سنتعرف على منتجات شركة الجرير وعلى أهم العروض والتخفيضات. عروض شركة الجرير على الأجهزة الذكية أسوس فيفو بوك 15 كمبيوتر محمول الجيل الحادي عشر أنتل كور بسعة 2 جيجا بايت ومتوفر معه خصم يبلغ 8% ليصبح سعره بعد الخصم 4399 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

إتش بي بافيليون كمبيوتر محمول الجيل الحادى عشر أنتل كور أي 7 أنفيديا متوفر بخصم 6% ليصبح سعره بعد الخصم 4299 ريال سعودي بدلا من 4599 ريال سعودي.

هواوي ميت بوك دي 14 كمبيوتر محمول 14بوصة الجيل الحادي عشر أنتل كور أنتل إيريس إكس متوفر بخصم 7% ليصبح سعره بعد الخصم 3699 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

ساعة أبل بخصم 120 ريال سعودي ليكون سعرها بعد الخصم 1849 ريال سعودي.

متاح جهاز عرض محمول بخصم 11% ليكون سعره بعد الخصم 2474 ريال سعودي بدلا من 2799 ريال سعودي.

سكاي وورث بحجم 65 بوصة 4K ألترا إتش دي تللفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود بخصم 25% ليصبح سعره بعد الخصم 2599 ريال سعودي بدلا من 3499 ريال سعودي.

تلفزيون هاير بحجم 55 بوصة بدقة عالية 4K ألترا إتش دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود متاح بخصم يبلغ 37% ليكون سعره بعد الخصم 1899 ريال سعودي بدلا من 3049 ريال سعودي.

أبل واتش الإصدار السابع سليفر مزودة بجي بي أس تدعم الشرائح الإلكترونية متوفرة بلون أزرق هيكل ألومنيوم ذات سوار رياضي متوفرة بخصم 6% ليصبح سعرها بعد الخصم 2249 ريال سعودي بدلا من 2399 ريال سعودي.

فيفه مادريد كريسبن سوار معصم الجيل إس أي ومتوافق مع ساعة أبل واتش الجيل السابع والجيل السادس متوفرة بسعر 129 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

إل جي ساوند بار مع مضخم صوت مزود ببلوتوث متاح اللون الأسود بسعر 2499 ريال سعودي.

سماعة الألعاب بخصم 30% ليصبح سعرها بعد الخصم 139 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات رمضان في مكتبة جرير على الهواتف المحمول - ثقفني

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