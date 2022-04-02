شوف تخفيضات جبارة من العثيم مول وفرص للربح طوال شهر رمضان

مع بداية شهر رمضان المبارك تستمر عروض العثيم مول المذهلة في إبهار العملاء داخل المملكة العربية السعودية، خاصة عقب وصول عدد فروع أسواق العثيم في السعودية إلى 279 فرعا، ويقدم المول فرصة ربح ل60 فائز برصيد اكتساب خلال شهر رمضان المبارك، كل ما يتطلبه الأمر لدخول السحب هو تحميل تطبيق اكتساب العثيم، ثم تسجيل بياناتك والإجابة عن الأسئلة، ثم دخول السحب على الجوائز، ومن بين المشاركة المجتمعية لمجموعة العثيم فإن المول يقدم بعض النصائح الهامة للمسلمين لتحصيل الاجر خلال أيام رمضان ونشر بعض الأدعية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عبر الصفحة الرسمية للمجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما توجد مجموعة مميزة من الوصفات التي يمكن لربة المنزل إعدادها خلال أيام الشهر الكريم على مائدة الإفطار.

عروض العثيم مول

لا يمكن الاستغناء عن المشروبات المختلفة بعد يوم طويل من الصيام دون سوائل ولذلك تتضمن عروض العثيمعروض العثيم تخفيضات على مشروب بيبسي بأنواعه المختلفة.

احصل على حبتان من بيبسي بلاستيك لتر مقابل 8.95 ريال فقط.

اشتري كرتون بيبسي علب يحتوي على 24 حبة مقابل 53.95 ريال فقط.

ربطة مياه أكوافينا تحتوي على 30 زجاجة بلاستيكية مقابل 8.95 ريال بدلا من 13.09 ريال.

2 حبة من بيبسي بلاستيك 2.20 لتر مقابل 14.5 ريال سعودي فقط.

عروض العثيم

لا يخلو رمضان من العزائم وتجمعات الأهل والأصدقاء على مائدة الإفطار أهدي أشهى الوصفات مثل المكرونة بالبشاميل في صنية كاسا المستطيلة سعر الطقم المكون من ثلاث حبات 24.95 ريال فقط.

استخدمي مفرمة دوتس الكهربائية سعة لتر ونصف لفرم اللحوم والخضروات سعر الحبة 69 ريال فقط.

أسواق العثيم

نظافة الملابس ورائحتها شيء أساسي لكل بيت والنظافة من الإيمان ولذلك يعرض العثيم مساحيق الغسيل المختلفة بأسعار متميزة وخصومات كبيرة، احصلي على صابون اريال نانو بودز 2.16 كيلو جرام أو صابون تايد نانو بودز وزن 2.295 كيلو جرام مقابل 59.95 ريال بدلا من 98.95 ريال.

ملين ملابس داوني نسيم الوادي عبوة لتر بسعر 14.95 ريال بدلا من 19.5 ريال.

تخفيضات العثيم

حضري العديد من الوصفات اللذيذة واضيفي إليها جبن موزاريلا بريزيدون المميزة المعروضة مقابل 28.95 ريال فقط الكيس.

بهارات مشكلة شأن برياني وزن 50 جرام متوفرة مقابل 2.95 ريال بدلا من 5.25 ريال.