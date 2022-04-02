نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات اكسترا للجوالات والأجهزة الإلكترونية في السعودية مع أقوى خصومات موقع اكسترا extra في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص في بيع كل الإلكترونيات والكهربائيات بسعر يكون متناسب ومتلائم مع كل شخص مقيم بالمملكة العربية، حتى ينال ويستحوذ كل فرد على كافة متطلبات واحتياجات العملاء التي يريدها ويرغب بها سواء كانت من الأجهزة المنزلية والكهربائية وكذلك الأدوات المنزلية، حيث أن الشركة تعد من الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول للسوق المركزي والمالي في المملكة العربية السعودية.
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عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من إحدى الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الشركة تستمر في القيام بتقديم وعرض أقوى الخصومات الكبيرة التي تضم العروض الرائعة والمذهلة التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها، كما أن الشركة تكون متميزة لكي تقدم هذه العروض والخصومات بالسعر الذي يتناسب مع كل مواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن هذه الشركة تكون من الشركات التي تختص في بيع كل الإلكترونيات والكهربائيات عن طريق التجزئة.
تخفيضات اكسترا السعودية
- تنزيلات اكسترا على ترامبولين من النوع هومز به 6 أقدام مع شبكة السلامة أقصى وزن 50 كجم يكون بسعر 449 بدلًا من 715 ريال سعودي.
- مجموعة الجلوس الخارجية من النوع هومز التي تتكون من 4 قطع سعرها يكون 399 بدلًا من 998 ريال سعودي.
- الجلسة الخارجية مع الوسائد من النوع هيل وود تتسع حتى أربعة أفراد مكونة من أربعة قطع باللون الرمادي سعرها يكون 1199 بدلًا من 2699 ريال سعودي.
- سعر مجموعة الجلوس المكونة من أربعة قطع من النوع هومز باللون الأزرق السماوي يكون 599 بدلًا من 1298 ريال سعودي.
- شواية الفحم من النوع هومز بالشكل المربعي مع الرف الجانبي وكذلك العجلات الجانبية باللون الرمادي تكون بسعر 649 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- مظلة من القماش الصناعي المصنوع من البوليستر مع أبعاد 3 * 3 * 2.75 مع الساتر الشبكي تكون بسعر 599 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- مجموعة الجلوس من النوع هومز المكونة من أربعة قطع باللون الأحمر تكون بسعر 599 بدلًا من 1298 ريال سعودي.
- شواية باربكيو الدائرية من النوع هومز معها العجلات القوية والقاعدة باللون الأسود تكون بسعر 199 بدلًا من 579 ريال سعودي.
- مجموعة الجلوس الخارجية من النوع هومز التي تتكون من 3 قطع باللون البيج سعرها يكون 399 بدلًا من 853 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون حجمها 27 بوصة من النوع سامسونج مع مكبر الصوت المدمج باللون الأسود تكون بسعر 999 بدلًا من 1749 ريال سعودي.
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