نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صابون بقوة الليمون من بواقى الزيت المستعمل للمواعين والملابس رهيب تحفه مشروع مربح من البيت في المقال التالي

من الجدير بالذكر أن الصابون يعتبر من المكونات عالية الثمن لذلك تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة سهلة وبسيطة وموفرة أيضاً من أجل عمل الصابون في المنزل لذلك سوف نعرض عليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة من أجل عمل صابون في المنزل بكل سهولة دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، تابعوا معانا طريقة التحضير. طريقة عمل الصابون يمكنكم تحضير الصابون بكل سهولة في المنزل من خلال المكونات الآتية: دقيق.

قشر ليمون.

برسيل جل.

خل.

كوب من الصابون السائل.

زيت قلي تك استخدامه.

بوتاس. خطوات تحضير صابون يمكنكم تحضير الصابون في المنزل بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: في البداية يجب إحضار قشور الليمون ثم يجب عليكم وضعها في حلة على النار ثم يتم إضافة الماء إليها ويترك حتى يغلي ثم يتركوا حتى يبرد تماما.

ثم بعد ذلك يجب عليكم إضافة نصف كمية من الليمون مع نصف كيلو من البوتاس ويتم التقليب جيدا ويجب عليكم توخي الحذر عند تقليب البوتاس لأن الأبخرة الخارجة منه شديدة لذلك يجب عليكم ارتداء كمامة.

ثم يتم إحضار ثلاثة كيلو من الزيت المستعمل ثم يتم تصفيته جيدا في حلة حتى يتم التخلص من جميع رواسب القلي.

يجب عليكم إحضار باقي كمية الليمون في الخلاط ثم يتم إضافة الزيت والبوتاس والليمون ويجب التقليب بصورة جيدة لمدة خمس دقائق حتى يذوب تماما ثم يتم إضافة ثلاثة ملاعق من ملح الطعام.

يتم التقليب جيدا حتى يذوب الملح تماما.

ثم يجب وضع ثلاث ملاعق أو أربعة من قشر الليمون الذي تم طحنه في الخلاط ويجب إضافة كوب من الصابون السائل إليهم ثم يتم التقليب جيدا. عمر شويل - جدة طريقة عمل صابون بقوة الليمون من بواقى الزيت المستعمل للمواعين والملابس رهيب تحفه مشروع مربح من البيت - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صابون بقوة الليمون من بواقى الزيت المستعمل للمواعين والملابس رهيب تحفه مشروع مربح من البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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