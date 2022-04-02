نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جرير لشهر رمضان المبارك وتنزيلات وعروض جوالات مكتبة جرير في المقال التالي
أفضل عروض مكتبات جرير السعودية بمناسبة شهر الخير خلال 2 أبريل 2022، بمناسبة بداية شهر الخير قامت jarir bookstore مكتبة جرير السعودية بتقديم مجموعة كبيرة من العروض والمفاجآت المختلفة، وخلال هذا المقال سيكون حديثنا عن العروض الخاصة بمكتبات جرير لشهر رمضان، وعليكم بمتابعة هذا المقال إلى نهايته لكي تطلعوا على أفضل عروض مكتبات جرير بمناسبة أول يوم في شهر الخير.
عروض وتخفيضات جرير على الأجهزة اللوحية والجوالات والساعات الذكية
مكتبة جرير اون لاين
توجد مكتبة جرير السعودية داخل المملكة منذ ما يزيد عن 10 سنوات تقريبًا، وتعتبر أهم المكتبات داخل المملكة العربية السعودية حيث تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات المختلفة التي يحتاج إليها كافة الطلاب في جميع مراحلهم الدراسية، وذلك بالإضافة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأجهزة والأدوات الإلكترونية، وجميع هذه المنتجات بأسعار تنافس الجميع، كما أن مكتبات جرير لها موقع إلكتروني يمكن من خلاله أن تحصل على كافة ما ترغب فيه وتصل إلى منزلك بدون مصاريف شحن.
أفضل عروض مكتبة جرير للجوالات بمناسبة شهر الخير رمضان المبارك.
قد بدأ شهر الصوم ولذلك قامت مكتبات جرير بتقديم مجموعة كبيرة من العروض يتساءل عنها الجميع، وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور القادمة:
- عروض جرير هواوي وعرض هواوي واي 9 أيه سعة 128 جيجا بايت سعره 1099 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت لونه أزرق سعره 5199 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير جوال هواوي نوفا 8 سعته 128 جيجا بايت سعر 1899 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير هاتف محمول هواوي نوفا 8 أي السعة التخزينية له 128 جيجا بايت بسعر 1399 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هواوي واي 9 أى سعة 128 جيجا بايت سعره 1099 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت لونه ذهبي سعره 5199 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير تليفون هواوي ميت 30 برو سعته 256 جيجا بايت سعر 2099 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف هواوي واي 7 بسعة 64 جيجا بايت سعره 649 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت لونه فضلي سعره 5199 ريال سعودي.
- كود خصم جرير جوال أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجابايت ذو اللون الفضي بسعر 5699 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس سعته التخزينية 512 جيجا بايت لونه أزرق سيريا بسعر 6699 ريال سعودي
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