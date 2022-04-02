شوف عروض خاصة من بداية الشهر وحتى نفاذ الكميات تصل إلى 75% ضمن خصومات بنده Hyper Panda لفترة محدودة

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عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون من الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر يشمل ويتضمن على أكبر المجموعات القوية مع أهم الأعمال الرائعة المتواجدة بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتم بناء وإنشاء شركة تكون من أقوى الشركة الكبيرة والناجحة في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الهايبر يمتلك العديد من المجموعات التي مهدت طريقها لبناء تصورات إيجابية متعددة.
أحدث تخفيضات بنده الرمضانية ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية من موقع بندة Panda
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر يكون من الأسواق التي لها دور مهم لخدمة العديد من العملاء والأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية حتى وصل عددهم لمائة مليون وستون زبون بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأيضًا فإن السوق يعد من القطاعات المهمة والضرورية المتخصصة في مجال التجزئة فهو يشمل على أكبر وأروع سجل يعود لسنة 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 200 جرام من أصابع الدجاج والجنبة الكبير يكون بسعر 6.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- 462 جرام فيليه سمك سلمون نوعه أمريكانا يكون بسعر 52.95 بدلًا من 74.95 ريال سعودي.
- 500 جرام عجينة الجلاش الفاخرة نوعه أمريكانا يكون بسعر 7.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- ميني رقائق هشة بف بيستري نوعها امريكانا مقدار 320 جرام عدد 3 قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 26.85 ريال سعودي.
- فرانك الدجاج نوعها امريكانا مقدار 3 * 340 جرام تكون بسعر 7.50 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- 10 قطع من البرجر البقري نوعه جامبو الحجم الجامبو يكون بسعر 20.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.
- 432 جرام من بريانى بالدجاج والفلفل من النوع سوار تكون بسعر 19.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 400 غرام من الملوخية نوعها جود فوود عدد 2 قطعة تكون سعرها 5.95 بدلًا من 11.90 ريال سعودي.
- 1 + 1 من لفايف القرفة نوعها سوار مقدار 405 جرام يكون سعرها 41.95 بدلًا من 83.90 ريال سعودي.
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