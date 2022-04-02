نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده اليوم خصومات تصل إلى 75 % لمدة أسبوعين ألحق أقوى العروض في المقال التالي
عروض بنده المملكة العربية السعودية، هايبر بنده يكون من الأسواق التي يتواجد ويتوافر بها كل المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويحتاج لها كل فرد بالمملكة العربية السعودية، سواء كانت هذه المنتجات والمستلزمات غذائية أو غير غذائية معها الأجهزة المنزلية والإلكترونية والكهربائية التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها، فمن الممكن أن تقدم وتمنح أقوى وأكبر العروض والخصومات سواء كانت بالصورة الأسبوعية أو اليومية على جميع المستلزمات والمنتجات لكل زبائن المملكة العربية السعودية.
تنزيلات بنده اليوم الجمعة الأخيرة قبل رمضان وتخفيضات الأغذية والمشروبات التي لا يمكن تجاهلها
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من ضمن الأسواق التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وشيد في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من أكبر الشركات المهمة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية إلى أن صار الهايبر من الأسواق التجارية والمركزية والمالية، وهذا لكي يباع كل السلع والمستلزمات التي يحتاج لها ويريدها كل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية حتى استطاع السوق توفير كل السلع الغذائية وكذلك الغير غذائية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على تليفزيون من النوع سكاي وورث جوجل حجمها 50 بوصة تكون بسعر 1599 بدلًا من 2299 ريال سعودي.
- جوجل كروم كاست 3 يكون بسعر 169 بدلًا من 229 ريال سعودي.
- تليفزيون حجمه 42 بوصة من النوع دورا يكون بسعر 899 بدلًا من 1299 ريال سعودي.
- طقم أواني الطبخ باللون الأسود عدد 12 قطعة سوبر كوك مصنوع من التيفال يكون بسعر 349 بدلًا من 799 ريال سعودي.
- القدر الغير لاصق من النوع مستر كوك حجم 20 سم يكون بسعر 31 بدلًا من 39 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من طقم المقلاة الغير لاصقة من النوع بيستر حجم 20 سم يكون بسعر 45 بدلًا من 65 ريال سعودي.
- طقم أواني الجرانيت عدد 8 قطع من النوع بيستر تكون بسعر 69 بدلًا من 89 ريال سعودي.
- الغلاية الكهربائية من النوع كليك أون حجم 1.8 لتر تكون بسعر 35 بدلًا من 59 ريال سعودي.
- الغلاية حجمها 1.7 لتر من النوع دوتس تكون بسعر 39 بدلًا من 45 ريال سعودي.
- سعر العجانة مع الإناء من النوع سنيكور تكون 299 بدلًا من 449 ريال سعودي.
- العجانة من النوع دوتس 1200 واط تكون بسعر 379 بدلًا من 530 ريال سعودي.
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