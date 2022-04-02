شوف أجدد عروض العثيم الرمضانية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض العثيم الرمضانية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وعروض تنافسية غير مسبوقة بمناسبة شهر الخير، بالإضافة إلى عروض العثيم الأسبوعية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية التموينية والبقالة وغيرها، هذا بالإضافة إلى الآلاف من المنتجات الأخري من منتجات العناية الشخصية والمنزلية، ومنتجات العناية بالأطفال وذلك من أجل توفير جميع احتياجاتكم ومقاضيكم المنزلية من خلال مكان واحد فقط بحيث تتوافر به جميع احتياجاتكم، بالإضافة إلى توفير الخدمة المميزة في جميع فروعها المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض العثيم اليوم.

أقوى عروض العثيم الرمضانية على الأدوات المنزلية:

ومع بداية شهر رمضان المبارك تقدم لكم عروض متنوعة على مجموعة مختارة من قدر الضغط مختلفة الأحجام والمركات بأفضل الأسعار، وذلك لانحاز أشهى الوصفات في اسرع وقت وكل عام وانتم بخير.

عرض طقم قدور من سويت هوم غير لاصقة مكون من عشر قطع متنوعة ومتعددة الأستخدام بسعر 149 ريال سعودي.

طقم قدور من رويال فورد مكون من ثماني قطع بسعر 110 ريال سعودي للطقم.

واليكم عرض طقم قدور بامكو ماستر كوك المكون من 13 قطعة لكي تشعري بمتعة الطهي فقط بسعر 199ريال سعودي.

عرض مقلاة رويال فورد مكون من قطعتين مقاس 22 و 28 سم بسعر 45 ريال سعودي.

عرض طقم صواني فرن بايركس مكون من ثلاث قطع ومتوفر بالشكل المستطيل أو المستدير بسعر 24.95 ريال سعودي.

مقلاة ايبو متعددة الاستخدمات متوفرة بمقاسين مختلفين وهما مقاس 34 سم بسعر 89 ريال سعودي، أما مقاس 40 سم متوفر فقط بسعر 99 ريال سعودي.

عرض فرن كهربائي من ريدبول سعة 45 لتر بسعر 224 ريال سعودي.

عروض الأجهزة الكهربائية:

وكما العادة تهتم مجموعة أسواق عبد الله العثيم بتوفير كافة الإمكانيات المنزلية التي تساعد كل أم و ربة منزل ،على إتمام مهامها الأسرية بمنتهى السهولة واليسر وتخفيف الجهد والوقت المستهلكين في إعداد الوجبات الصحية لأفراد أسرتها، من خلال توفير عروض وخصومات هائلة على مجموعة مختارة من أشهر الماركات من الأفران الكهربائية والمايكروويف بأحجام مختلفة وأسعار تناسب جميع الميزانيات.