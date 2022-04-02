نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز في بيتك.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هتكسبي دهب له استخدامات مذهلة في المقال التالي
يوجد الكثير من الوصفات التي نقوم بتحضيرها عن طريق قليها في الزيت، ولكن للأسف الشديد معظم النساء يقومون بإلقاء الزيت في القمامة، مع العلم أن الزيت المستعمل له أكثر من فائدة واستعمال، علاوة على ذلك أن يستخدم في عمل صابون للمواعين، وكل بيت يوميا ينتج عنه الكثير من الزيوت المستعملة، ولهذا السبب جئنا إليكم بهذا المقال لكي نوضح لكم من هي استعمالات الزيت الغير نظيف، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، للتعرف أكثر عن زيت القلي المستعمل.
مكونات سائل صابون المواعين من الزيت المستعمل
يجب عدم التخلص من الزيت المستعمل الغير نظيف، ويجب الإحتفاظ به حتى يتم تجميع كمية مناسبة منه لحين تحويله إلى سائل صابون المواعين التي يستخدم في الكثير من الأغراض المختلفة، مع العلم أن نقطة واحدة منه تجعل الإناء يلمع كأنة جديد، تابع معنا هذه المكونات:
المكونات:
- لتر ونصف من الزيت الغير نظيف.
- يجب أن تكون كمية الماء نفس كمية الزيت المستخدم في الوصفة.
- كوب إلا ربع من عصير الليمون، ويجب إزالة البذور منه.
- ثلاث ملاعق كبيرة من هيدروكسيد الصوديوم.
- ملعقة كبيرة ونصف من الزيت العطري.
ربع ملعقة من البوتاس، ويجب توخي الحذر عند استعماله، لأنه يعتبر من المواد الكيميائية التي لها تأثير سلبي على البشرة.
- ملعقة ونصف من النشا.
- ملعقة ونصف من الدقيق.
طريقة تحضير خلطة صابون المواعين من الزيت المستعمل
يجب إحضار جميع المكونات السابق ذكرها، مع العلم أنه يجب أن ترتدي الجوارب الجلد، والماسك عن تحضير هذه الخلطة، تابع معنا هذه الخطوات:
- نضع كمية الماء السابق ذكرها في وعاء مناسب ونضعه على النار، ثم نتركه حتى تمام الغليان.
- نحضر وعاء اخر نضع بداخله البوتاس وهيدروكسيد الصوديوم ويتم تقليبهم جيدا.
- نضع هذا الخليط على الماء المغلي، ونعيد التقليب مرة أخرى.
- نضع هذا المزيج على الزيت المستعمل، ثم نضع النشا والدقيق، ونستمر في التقليب حتى الحصول على قوام كريمي.
- نضعهم في صينية ونتركها حتى تبرد تماما، وبعد ذلك يتم تقطيعها بالحجم الذي تريده.
- يستخدم هذا الصابون في غسيل الأطباقوالحلل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنز في بيتك.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هتكسبي دهب له استخدامات مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.