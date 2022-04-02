كنز في بيتك.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هتكسبي دهب له استخدامات مذهلة

يوجد الكثير من الوصفات التي نقوم بتحضيرها عن طريق قليها في الزيت، ولكن للأسف الشديد معظم النساء يقومون بإلقاء الزيت في القمامة، مع العلم أن الزيت المستعمل له أكثر من فائدة واستعمال، علاوة على ذلك أن يستخدم في عمل صابون للمواعين، وكل بيت يوميا ينتج عنه الكثير من الزيوت المستعملة، ولهذا السبب جئنا إليكم بهذا المقال لكي نوضح لكم من هي استعمالات الزيت الغير نظيف، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، للتعرف أكثر عن زيت القلي المستعمل.

مكونات سائل صابون المواعين من الزيت المستعمل

يجب عدم التخلص من الزيت المستعمل الغير نظيف، ويجب الإحتفاظ به حتى يتم تجميع كمية مناسبة منه لحين تحويله إلى سائل صابون المواعين التي يستخدم في الكثير من الأغراض المختلفة، مع العلم أن نقطة واحدة منه تجعل الإناء يلمع كأنة جديد، تابع معنا هذه المكونات:

المكونات:

لتر ونصف من الزيت الغير نظيف.

يجب أن تكون كمية الماء نفس كمية الزيت المستخدم في الوصفة.

كوب إلا ربع من عصير الليمون، ويجب إزالة البذور منه.

ثلاث ملاعق كبيرة من هيدروكسيد الصوديوم.

ملعقة كبيرة ونصف من الزيت العطري.

ربع ملعقة من البوتاس، ويجب توخي الحذر عند استعماله، لأنه يعتبر من المواد الكيميائية التي لها تأثير سلبي على البشرة.

ربع ملعقة من البوتاس، ويجب توخي الحذر عند استعماله، لأنه يعتبر من المواد الكيميائية التي لها تأثير سلبي على البشرة. ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة ونصف من الدقيق.

طريقة تحضير خلطة صابون المواعين من الزيت المستعمل

يجب إحضار جميع المكونات السابق ذكرها، مع العلم أنه يجب أن ترتدي الجوارب الجلد، والماسك عن تحضير هذه الخلطة، تابع معنا هذه الخطوات: