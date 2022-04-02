كيفية تسجيل الاشتراك في مسابقة الحلم بجائزة رمضان الكبرى 500.000$

يتسابق المواطنين من كل مكان من أجل تفعيل الاشتراك الخاص بهم، لتسجيل دخول السحب الجديد المقبل من مسابقة الحلم على جائزة حلم الأسرة في شره رمضان الكريم على جائزة النصف مليون دولار، بالإضافة إلى السحب على الجائزة الأخرى لبناء منزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، في الوقت الذي تستقبل فيه إدارة المسابقة كافة الطلبات المستوفاة للمشاركة في السحوبات الجديدة من جميع الدول، سواء عبر أرقامها المُسجلة في المسابقة، أو من خلال الرقم الدولي الموحد بالنسبة للدول الغير مُدرج لها أرقام في الجدول الرسمي.

سحب مسابقة الحلم

جدير الذكر أنه المسابقة ستتلقى طلبات الاشتراك طوال الفترة الجارية خلال شهر رمضان المبارك من جميع الدول، وسيتم فرز المشاركين المنطبق عليهم الشروط من أجل تسجيل أسمائهم بأرقام هواتفهم في المسابقة، استعدادًا لبدء حلقة السحب الكبرى عبر فضائية إم بي سي مع الإعلامي مصطفى الأغا، وتحديد من خلال برنامج صدى الملاعب، لبدء السحب واختيار اسم الفائز بنظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرةً، ثم الاتصال به هاتفيًا لتهنئته والحديث معه عن حلم بعد الحصول على الجائزة، ومن ثم الحصول على البيانات الشخصية الخاصة به، وتحديد موعد تسليمه الجائزة الجديدة لاحقًا.

تفعيل الاشتراك في المسابقة

ومن أجل تفعيل الاشتراك في مسابقة الحلم، لابد من استيفاء أي طريقة من طرق الاشتراك الأساسية، سواء من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم المرادف لبلدك، أو خدم الرسائل النصية، أو من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الرسمي للمسابقة، ثم الإجابة بشكل صحيح على سؤال أو أسئلة المسابقة التي تصلك عبر رقم جوالك الذي قمت بالإشتراك من خلاله، ولابد من الإجابة الصحيحة، ثم تفعيل المشاركة ودخول اسمك بين الأسماء المشمولين بالسحب الجديد المقبل.

جدير بالذكر أنه يُمكن البحث عن رقم دولتك في الموقع الرسمي للمسابقة كما هو موضح في الصورة عاليه، أو الاتصال على الرقم الدولي الموحد لجميع الدول.