نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات جرير على الأجهزة اللوحية والجوالات والساعات الذكية في المقال التالي
عروض جرير بمناسبة بداية شهر الخير، معظم محركات البحث هذه الأيام تدور حول عروض وتخفيضات جرير بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك، وذلك لأن عروض jarir bookstore مكتبة جرير مميز كل عام وينتظرها معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهذا العام ستقدم جرير مجموعة كبيرة من العروض المختلفة على كافة منتجاتها، وإليكم مقال اليوم عن العروض والتخفيضات الخاصة بـ جرير السعودية لشهر الخير.
عروض وتخفيضات جرير أول رمضان على اللابتوب والأخهزة اللوحية وملحقات الكمبيوتر
عدد فروع مكتبات جرير في مدينة الرياض السعودية
أول ما تم تأسيس مكتبات جرير كان في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وكان الفرع الأول عبارة عن مكتبة صغيرة لبيع المستلزمات المدرسية بكافة أنواعها، ولكن تم نجاح هذه المكتبة وأصبحت من أكبر المكتبات في المملكة وأصبح لها عدد كبير من الفروع في جميع مدن المملكة، ويوجد بكل مدينة أكثر من فرع فعلى سبيل المثال يوجد 15 فرع لمكتبات جرير داخل مدينة الرياض فقط.
عروض جرير اليوم بالمملكة بمناسبة شهر رمضان
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض خلال أول جمعة من أبريل بمناسبة بداية شهر الصوم، وإليكم بعض هذه العروض:
- جرير ايباد برو وآبل آيباد آير الجيل الرابع كمبيوتر لوحي سعة 64 جيجابايت بسعر 2499 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير هونور 50 سعة 256 جيجابايت لون أسود بسعر 2099 ريال سعودي.
- لابتوب جرير الكاتيل 1 تي 7 ريفريش كمبيوتر لوحي سعة 32 جيجابايت بسعر 239 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير تي سي إل تاب 10 إس بسعر 594 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم وآبل آيباد آير الجيل الرابع كمبيوتر لوحي سعة 256 جيجابايت بسعر 3099 ريال سعودي.
- كود خصم جرير هونور 50 سعة 256 جيجابايت لون أخضر زمردي بسعر 2099 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات سامسونج جالكسي إس 22 بلس سعة 256 جيجابايت بسعر 4149 ريال سعودي,
- التقسيط من جرير هونور 50 سعة 256 جيجابايت لون كريستال الصقيع بسعر 2099 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير آبل ووتش الإصدار 7 بسعر 1849 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات شاومي ريدمي ووتش 2 لايت بسعر 249 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير آبل ووتش الإصدار 417 بسعر 2049 ريال سعودي.
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