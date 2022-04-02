نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات الأجهزة الكهربائية وإلالكترونية من العيسائي بأسعار رخيصة جداً طول شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الأجهزة الكهربائية وإلالكترونية من العيسائي بأسعار رخيصة جداً طول شهر رمضان، بمناسبة شهر رمضان المبارك بدأت العديد من الشركات الشهيرة في جميع أنحاء المملكة بتقديم تخفيضات على أهم السلع والمنتجات المعروفة بارتفاع سعرها، وبالطبع من أهم المنتجات المعروفة بأسعارها المرتفعة هي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ولذلك بدأت الشركات في تقديم الخصومات عليها، وأهم هذه الشركات شركة العيسائي فهمي واحدة من أهم وأكبر الشركات بالمملكة التي تتمتع بسمعة جيدة، ولذلك جمعنا لكم اليوم أهم العروض والتخفيضات التي تقدمها شركة العيسائي طول شهر رمضان.

تخفيضات الأجهزة الكهربائية وإلالكترونية من العيسائي

إذا كنت تسعى إلى شراء جهاز كهربائي يجب اغتنام هذه الفرصة لأن شركة العيسائي تقدم خصومات تصل إلى نصف السعر، ومن أهم الأجهزة الهامة التي تقدم عليها تخفيضات الشاشات السمارت وأجهزة المطبخ الكهربائية صغيرة الحجم، والمكيفات والثلاجات والغسالات الاتوماتيك، سوف تقدم لكم أهم هذه العروض بالأسعار قبل وبعد والتخفيضات بالصور.

تخفيضات التكييفات من العيسائي السعودية

بدأ شهر الصيف وأصبح وجود مكيف بالمنزل أمر هام جداً لأن تحمل درجة الحرارة المرتفعة أمر شاق وخصوصًا وقت الصيام والشعور بالجوع والعطش، ولذلك يجب أستغلال هذه الفرصة وشراء تكييف بسعر لان تعثر في وقت أخر، حيث أن العيسائي تقدم أشهر ماركات التكييفات بأرخص الأسعار ومنها الأتي:

تكييف ماركة تي سي ال يعمل بتقنية الواي حيث يمكنك التحكم في درجة الحرارة من خلال الجوال، يمكنك الحصول عليه بسعر 1,951 ريال بدلاً من 2350 ريال.

مكييف ماركة باناسونيك، تصل قدرته على التبريد إلى 18000 و ح ب، يمنحك قدرة التحكم في الهواء في الأربع اتجهاهات، بسعر 2,401 ريال بدلاً من 3500 ريال.

تكييف ماركة روي يعمل بتقنية الواي فاي بسعر 3,200 ريال بدلاً من 3899 ريال.

عروض وتخفيضات أجهزة المطبخ الكهربائية

تقدم شركة العيسائي خصومات رائعة أهم أجهزة المطبخ التي لاغني في أعداد الطعام والتي تساعد كثيراً في توفير الوقت المجهود والتي سوف يكون وجودها هام في شهر رمضان، ومن أهم هذه الأجهزة الخلاطات والكيتشن ماشين والميكروويف وأجهزة أعداد العصير، والعديد من الأجهزة الأخرى.