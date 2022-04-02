كنز رباني في قشور البصل بسبب هذه الاستخدامات الاثنى العشر

يوجد الكثير من الفوائد للبصل كما أن قشر البصل من أهم الأجزاء فيها ويحتوي قشر البصل على الكثير من المواد الغذائية الهامة، مثل الفيتامينات والمعادن تساعد هذه الفيتامينات بسهولة كبيرة جداً على تقوية المناعة وتساعد الإنسان في محاربة الأمراض، حيث يعتقد الكثير من الأشخاص أن قشر البصل ليس له أي فائدة على الإطلاق فيتم رمي قشر البصل عند تقشير البصل، ولكن أثبتت الدراسات العلمية أن قشر البصل يحتوي على نفس الفوائد الموجودة في البصل نفسه حيث يحتوي قشر البصل على الكثير من الفيتامينات التي تعمل على القضاء على الفيروسات والأمراض البكتيرية.

فوائد قشر البصل

يستخدم قشر البصل في علاج تشنجات الساق هل سيتم وضع قشر البصل فيه الماء المغلي لمدة 20 دقيقة ثم يتم تصفيه هذا الماء ويتم تناوله قبل النوم.

تقوية الشعر حيث يساعد على تقوية الشعر وإبراز لونه الطبيعى كما يحارب الفطريات ويغذي بصيلات الشعر لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكبريت.

يقلل من التهابات الحلق من خلال الغرغرة بماء قشر البصل حيث يمتلك الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات ويحافظ على الأسنان واللثة.

يعتبر قشر البصل صبغة طبيعية حتى يتم صبغ الأقمشة بقشر البصل عند سلقه.

يستخدم قشر البصل كسماد طبيعي لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة للتربة.

يحمى النباتات من الحشرات وذلك من خلال خلط قشر البصل مع الماء ويتم طرق هذا الوعاء محكم الغلق لمدة 7 أيام ثم يرش على النباتات عن طريق البخاخ.

يتم استخدام قشر البصل في تحضير الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر الأبيض من الرأس.

يجفف قشر البصل ويطحن بعد وضعه في الفرن ويتم استخدامه كان نوع من أنواع التوابل.

فوائد قشر البصل للجهاز الهضمي

يحتوي قشر البصل على الكثير من التأثيرات الإيجابية على الجهاز الهضمي ومن أهمها: