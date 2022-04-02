نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير ب 55 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الي 550 جنية أغلقة فورا قبل فوات الأوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة جهاز صغير ب ٥٠ يرفع فاتوره الكهرباء الي ٥٥٠ جنيه نتعرف على هذا الجهاز من خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة، والتي نخص فيها بالذكر هذا الجهاز والذي على الرغم من كونه من بين الأجهزة الصغيرة في الحجم والبسيط في تكلفة شرائه إلا أنه يعد من أقوى الأجهزة التي من الممكن أن تتسبب في الارتفاع للقيمة الخاصة بالفاتورة، ومن خلال استعمال هذا الجهاز طيلة اليوم فهذا في المقابل يكون متسبب في الإهدار بشكل كبير للطاقة.

جهاز صغير ب ٥٥ يرفع فاتوره الكهرباء الي ٥٥٠ جنيه

هذ الجهاز هو الكاتيل أو الغلاية الكهربية والتي تعتبر من بين أكثر الأجهزة الكهربية، والتي يتم استعمالها وبشكل يومي نظرا لكون الكاتيل يعد من الأجهزة التي تنجز كثيرا في الغلي للماء ومن الممكن أن يتم ترشيد استهلاكها بالتقليل لفترات استعمالها وغلي الماء بواسطة البوتاجاز.

أجهزة منزلية أخرى تتسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الأجهزة المنزلية تعتبر مستهلكة وبشكل كبير لطاقة الكهرباء إذا لم يكن هناك قدرة على ترشيد استهلاكها، ومن متابعة خطوة ترشيد الاستهلاك الالتزام بها فلن تكون هناك مشكلة الإهدار الكبير في مستويات الطاقة المستهلكة نتيجة تشغيل بعض تلك الأجهزة والتي من بينها ما يلي:

السخان الكهربائي

سخان الكهربي من الأجهزة المهمة التي لا غنى عنها والمتواجدة في المنزل وتستعمل بشكل كثيف بالأخص خلال أيام فصل الشتاء، ومن الممكن أن تكون هناك استعانة بالسخان وتشغيله فقط عند الحاجة وحال الضرورة يشغل لنصف ساعة ثم يتم إيقاف تشغيله.

التكييف

المكيف أيضا من ضمن الأجهزة والتي من الممكن أن يتم استخدامها وبشكل يومي وهذا ما يكون لفترات طويلة في المنزل بفصل الصيف، ومن الممكن التقليل التام لمرات تشغيله على مدار ساعات اليوم، فهذا يساعد في الانتهاء من مشكلة الارتفاع بقيمة الفاتورة نتيجة الطاقة المهدرة من جراء الاعتماد على المكيف في التحسين من حرارة الأجواء، ومن أهم ما يجب الاعتماد عليه لترشيد استهلاك المكيف هو الضبط لجهاز المكيف على درجة الحرارة الت تصل فقط لخمسة وعشرين درجة.