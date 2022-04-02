موعد اذان المغرب في مصر أول يوم رمضان 2022

موعد اذان المغرب في مصر أول يوم رمضان هذا من أكثر التساؤلات عبر مختلف مواقع البحث؛ حيث يحرص جميع المسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك على التعرف على مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب، ومن خلال موقعنا نحرص على الرد على هذا التساؤل الذي لاقى اهتمام عدد كبير من المسلمين في جمهورية مصر العربية، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر رمضان اليوم الموافق 1 أبريل من الشهر الميلادي، واليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان 1443، ولا يتبقى سوى ساعات قليلة ليأتي شهر رمضان المبارك الذي ينتظره المسلمين في جميع العالم.

موعد اذان المغرب في مصر في رمضان

لقد تم الإعلان من قبل فلكيا بأن بداية شهر رمضان يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، كما سيكون موعد اذان المغرب في مصر في اليوم الأول من هذا الشهر المعظم في تمام الساعة 06.14 مساءً، وسيكون اليوم الأول من هذا الشهر المبارك أقصر ساعات صيام شهر رمضان 2022، حيث يبلغ عدد صيام اليوم الأول من رمضان 14 ساعة و19 دقيقة فقط، بينما سيكون ميعاد الإمساك في اليوم الأول من شهر رمضان في تمام الرابعة إلا خمس دقائق صباحًا.

مواعيد الصلاة في اليوم الأول من رمضان

كما يحرص المسلمين في هذا الشهر المبارك على التعرف على مواقيت الصلاة، وذلك حتى يتمكن الجميع من إدراكها في مواقيتها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وتأتي مواعيد الصلاة في اليوم الأول من رمضان 2022 كما يلي:

الفجر: 4.15 ص.

الشروق: 5.43 ص.

الظهر: 11.58 ص.

العصر: 3.30 م.

المغرب: 6.14 م.

العشاء: 7.33 م.

دعاء أول يوم رمضان 2022

هناك الكثير من الأدعية المستجابة في هذا الشهر الفضيل، والتي يحرص الكثير من المسلمين على ترديدها طوال أيام شهر رمضان المعظم، ذلك بالإضافة إلى ضرورة تحري الأوقات المستحب فيها الدعاء، وذلك حتى يستجاب دعائنا خلال هذا الشهر المبارك، ومن أجمل الأدعية المستحبة في اليوم الأول من رمضان ما يلي: