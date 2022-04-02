طرق تلميع الخشب والموبيليا بمكونات منزلية.. ستعيد الحياة والبريق للخشب مهما كان قديما

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عمر شويل - جدة طرق تلميع الخشب والموبيليا بمكونات منزلية، استخدام الخشب في المنزل من أساسيات كل منزل مثل الدواليب وكراسي السفرة والشبابيك والبيبان ويوجد منازل بها باركيه، فيجب الحفاظ علي تنظيف الخشب بشكل صحيح لا يضر الخشب، معنا سنقدم لكم أسهل وأفضل طريقة لتنظيف الخشب.

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طريقة تلميع الخشب

يوجد العديد من طرق لتلميع الخشب ومنها ما يلي

المكونات المطلوبة لتلميع الخشب

فنجان من خل التفاح.

فنجان من الكحول

ملعقة نشا.

٢ كوب من الماء.

طريقة تحضير الخلطة

نضع الماء في زجاجة تكون بخاخة، ثم بعد ذلك نضع الخل والكحول والنشا في نفس الزجاجة، ونقوم برج الزجاجة جيدًا، يفضل مسح الخشب من الأتربة قبل رش هذه الخلطة، نقوم برش الخليط على الخشب ويفضل استخدام قماشة قطنية ويلمع الخشب، سترا أن الخشب أصبح لامع ونظيف.

طرق أخرى لتلميع الخشب

هذه الوصفة مخصصه للبركية، نضع في جردل نصف كوب من الخل مع القليل من مسحوق الغسيل، ثم نقوم باستخدام شرشوبة المسيح في هذه الوصفة نضع الشرشوبة في الخلطة ثم تعصر ويمسح الباركيه بها، يفضل كنس الباركية أولا.

نضع كوب ماء مع ملعقة من بيكنج بودر ويقلب ثم نضع قطعة قماشية في الماء ثم تعصر من الماء ونقوم بمسح الخشب ستلاحظ إزالة البقع ولمعان رائع للخشب.

نقوم بوضع كوب كبير من الماء مع عصير ليمونه مع ملعقة من بيكربونات الصوديوم ومسحوق الغسيل، أولا نقوم بإزالة الأتربة ثم نضع قماشة قطنية في الخليط ونقوم بمسح الخشب.

آخر وصفة معنا وهي الفازلين

نقوم بوضع الفازلين على الخشب ثم بعد ذلك نستخدم قماشة قطنية ونقوم بتلميع الخشب.

يمكن أيضا استخدام شمع العسل لتلميع الخشب نضع ملعقتان من شمع العسل مع ملعقتان من زيت جوز الهند ونقوم بوضعهم على الخشب، نستخدم قماشة لتلميع الخشب به.