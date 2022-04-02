طريقة تنظيف وصيانة الغسالات فوق أوتوماتيك وبمكونات اقتصادية

طريقة تنظيف وصيانة الغسالات فوق أوتوماتيك ، يعتبر تنظيف الغسالة فوق أوتوماتيك أمر ضروري جدا لكل ربة منزل لابد من القيام به من حين لأخر وذلك حفاظا علي الغسالة نفسها وعلي الملابس التي يتم عسلها وذلك حسب استخدامك للغسالة يحدد موعد التنظيف، إذا كنت تستخدمين الغسالة فوق أوتوماتيك يوميًا بذلك يتم تنظيفها كل شهر مرة واحدة، أما لو استخدام الغسالة مرتين في الأسبوع بهذا يتم تنظيف الغسالة كل شهرين، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تنظيف الغسالة فوق أوتوماتيك بكل سهولة ويسر.

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طريقة تنظيف الغسالة فوق أوتوماتيك

يوجد العديد من طرق تنظيف الغسالة الفوق أتوماتيك ومن هذه الطرق نسردها لكم فيما يلي.

الخطوة الأول

يجب فك غطاء الغسالة الدرج الخاص

بالمسحوق وأيضًا الدرج الخاص بالفلتر ودرج الزهرة، بعد فك كل الأدراج نقوم بتنظيفها بقطعة من القماش أو بالفرشاة ثم يتم تنشيف الأدراج جيدًا قبل تركيبها في الغسالة.

الخطوة الثانية

ثانيا يتم تنظيف حوض الغسالة فوق الأوتوماتيك نقوم بملء الغسالة ثم نضع ٤ أكواب من الخل الأبيض و٢ ملعقة ملح ليمون يجب التأكد من وصول الخل لجميع أجزاء الغسالة، ثم نشغل الغسالة ونضغط على زر تنظيف الحوض أو الحلة الداخلية، يمكن أيضًا وضع بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون كما يمكن وضع بعض مساحيق التنظيف.

الخطوة الأخيرة

بعد أن يتم التنظيف نقوم بتنشيف الغسالة فوق أوتوماتيك ونركب درج الفلتر والزهرة والمسحوق، وبذلك قد انتهينا من تنظيف الغسالة يمكن تكرر عملية التنظيف كل شهر أو شهرين على حسب كم مرة تستخدم الغسالة في الأسبوع، إذا كنتي تستخدمين الغسالة فوق أوتوماتيك مرة واحدة في الأسبوع يتم تنظيفها مرة واحدة في الشهر، أما إذا كنتي تستخدمين الغسالة مرتين في الأسبوع بهذه الطريقة يتم تنظيف الغسالة مرتين في الشهر.