نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف شفاط المطبخ من الدهون الملتصقة والأبخرة المتكتلة بوصفات لن تتخيلي سهولتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف شفاط المطبخ، تنظيف الشفاط من أهم الأشياء في المطبخ التي يجب معرفة تنظيفها بطريقة سهلة وغير متعبة، لأنه عندما لا ينظف لا يقوم بالشفط لأنه يكون مغطى بالدهون، معنا سنقدم لكم أفضل الوصفات لتنظيف شفاط المطبخ بكل سهوله.

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طريقة تنظيف شفاط المطبخ

هناك العديد من الوصفات لتنظيف الشفاط ومنها ما يلي

المكونات المطلوبة لتنظيف الشفاط

نصف كوب خل.

ربع كوب من صابون المواعين.

عصير ليمونة واحدة.

لترين ماء دافئ.

طريقة الاستعمال

أولًا يجب فصل الشفاط من الكهرباء لسلامتك عند التنظيف. نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء عميق ثم بعد ذلك نضع مروحة الشفاط بها وتترك لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الشفاط بسلكه المواعين، وتقوم بمسح باقي الشفاط بقماشة مبلله بالخلطة، ستلاحظ أنه أصبح جديد.

طريقة ثانية لتنظيف شفاط المطبخ

المكونات المطلوبة

كوب من الدقيق.

صابون مواعين.

طريقة الاستعمال

نقوم برش الدقيق على مروحة الشفاط تغطي تماما بالدقيق ويترك لمدة نصف ساعة ثم نقوم بفرك الدقيق باليد بدون ماء ستلاحظ إزالة الدهون بسهوله جدا، بعد انتهاء فرك الدقيق بالكامل نقوم بغسل الشفاط بسلكه المواعين وصابون المواعين بالماء.

طريقة ثالثه لتنظيف شفاط المطبخ

المكونات المطلوبة

بيكربونات الصوديوم.

لتر ماء مغلي.

فرشه للتنظيف.

طريقة الاستعمال

عندما تكون الماء ساخنة كلما كانت النتيجة أفضل نقوم بوضع بيكربونات الصوديوم على مروحة الشفاط ثم بعد ذلك برش الماء ونقوم بغسل الشفاط بالفرشاة لا تقوم بغسل باليد، لأن بيكربونات الصوديوم يحتوي على أشياء تضر اليد.

طريقة أخري

المكونات المطلوبة

كوب خل.

ملعقة بيكنج بودر.

صابون مواعين.

لتر من ساخن.

طريقة الاستعمال

نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء يفضل أن تكون الماء ساخنة جدا ثم نقوم بوضع مروحة الشفاط بها وتترك لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسلها بالسلكة وصابون المواعين.