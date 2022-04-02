نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية لهذا العام في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر اكسترا من أكبر المتاجر المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى أجهزة الهواتف فتقد اكسترا إلى عملائها تخفيضات قوية قد تصل لأكثر من 50% فهناك الكثير من التخفيضات.
ونحن نقدم لك عزيزي القارئ واحد من أحد أكبر المتاجر التي تتمتع بعمل عروض قيمه، فمن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على بعض الأجهزة التي يتوفر عليها من قبل اكسترا.
هذا وتعتبر متاجر اكسترا من أفضل المملكة العربيه السعودية لهذا نتمنى أن نقدم لكم كل ماهو جديد.
لكى يكون المشهد أمامكم واضح لتقوم باختيار اى الاصناف صوف تستمتعين بعروض عليها لافادتكم بكل ماهو جديد وحصري.
ولا نخفى عنكم ايضا ان هناك الكثير من العروض والخصومات التي سوف تتوالى تباعا فلا تهملوا قرائة المقال حتى النهاية.
عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية
توفر اكسترا الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:
يحتوي العرض على جهاز أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
يشمل العرض هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
يحتوي العرض على جهاز آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي متوفر باللون الرصاصي الداكن مع مساحة 256 جيجا بايت.
يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.
يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية
توفر اكسترا عرض على مختلف الشاشات التي من بينها كلًا من التالي:
عرض على كلاس برو تلفزيون 65 بوصة.
يحتوي المتجر على شاشة ال جي تلفزيون 65 بوصة.
يشمل العرض على شاشة سامسونج 70 بوصة فائقة الوضوح.
توفر اكسترا عرض على كلاس برو تلفزيون 58 بوصة .
يشمل العرض أيضًا على مجموعة من الغسالات التي من بينها كلًا من التالي:
يحتوي العرض على غسالة كاندي تعبئة أمامية غسيل 9 كيلو مع تجفيف 6 كيلو انفيرتر متوفرة باللون الفحمي.
يشمل العرض على توشيبا غسالة تعبئة علوية 15 كيلو إنفيرتر متوفر بلونين وهما الأبيض والأسود.
يحتوي العرض على غسالة كاندي تعبئة أمامية غسيل 14 كيلو وتجفيف 9 كيلو متوفرة باللون الفحمي.
يحتوي العرض على مختلف الثلاجات التي من بينها كلًا من التالي:
ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.9 قدم متوفرة باللون الفضي.
إل جي ثلاجة 16.9 قدم لينير كمبروسير متوفرة باللون الفضي.
هاير ثلاجة باب جانب باب 17.8 قدم 504 لتر متوفرة باللون الرمادي.
عروض اكسترا على اللابتوب:
- جهاز أيسر اسبير ٣a معالج انتي كور ٥ بشاشه ١٥.٥ بوصه و٢٥٦ جيجا بايت، رامات ٤ جيجا بسعر ٢٠٤٩ ريال سعودي بدلا من ٢٦٩٩ ريال سعودي بتوفير ٦٥٠ ريال سعودي فقط.
- جهاز هاواوي ميت بوك دي ١٥، كور أى ٣ وبشاشة ١٥.٥ بوصة، وغرامات ٤ جيجا بسعر ١٩٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٥٩٩ ريال سعودي وبتوفير ٦٠٠ ريال سعودي.
- جهاز اتش بي لابتوب دبل كور أى٥، ١٥.٥بوصة ٨جيجا رامات مساحة الهارد ١ تيرا بسعر ٣٠٩٩ ريال سعودي بدلا من ٣٢٩٩ ريال سعودي بتوفير ٢٠٠ ريال سعودي.
- جهاز هاواوي ميت بوك دي ١٥، ١٥.٥ بوصة شاشة اتش دي، ٢٥٦ جيجا لونه رمادي بسعر ١٩٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٥٩٩ ريال سعودي بتوفير يصل الى ٦٠٠ ريال سعودي.
- جهاز لاب توب ابل ماك بوك برو 13 بوصه 256 جيجابايت 8 جيجا رمات، لونه فضي تاتش بسعر 5499 ريال سعودي بدلا من 6000 299 ريال سعودي مع امكانيه التقسيط من خدمه تسهيل للتمويل.
- جهاز جوال أبل برو 19 الجيل التالت رامات 2جيجا وزاكره 128 شاشة 4 بوصة بمميزات كثيرة بسعر 100ريال سعودي بدلا من 150ريال سعودي بتوفير 50ريال سعودي.
- جهاز جوال سامسونج جلاكسي A30s رامات 4جيجا رام، ومساحه 256 لونه ازرق سماوي شاشه 5.5بوصه بسعر 500ريال سعودي بدلا من 600ريال سعودي بتوفير يصل الى 100ريال سعودي.
- جهاز مايكروسوفت لاب توب سيرفيز مع امكانيات كور اي 5 و رامات 8 جيجا بايت وبشاشه طولها 12 ونصف بوصه هو مسح الذاكره 128 جيجابايت لونه فضي لامع بسعر 2649 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي.
- جهاز جوال سامسونج جالكسي A22، الجيل الخامس ذاكره ٦٤ جيجا بايت رصاصي اللون بسعر 775 ريال سعودي بدلا من 800ريال سعودي بتوفير 25 ريال سعودي مع امكانيه التقسيط عن طريق اكسترا .
- جهاز جوال سامسونج جالكسي A52s، الجيل الخامس ذاكره 128ابيض واسود اللون بسعر 1499 ريال سعودي بدلا من 1649 ريال سعودي وبتوفير يصل الى 150 ريال سعودي.
- جهاز محمول هواوي واى 9I، الجيل الرابع 128 جيجا بايت بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1099 ريال سعودي بخصم يصل ل 10% وتوفير أكثر من 100ريال سعودي.
- جهاز محمول أيفون أبل 13 جيل خامس 128 جيجا بايت لون ازرق واصفر بسعر 3499ريال سعودي بدلا من 4799 بتوفير 300 ريال سعودي.
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