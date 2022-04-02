نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية لهذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر اكسترا من أكبر المتاجر المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى أجهزة الهواتف فتقد اكسترا إلى عملائها تخفيضات قوية قد تصل لأكثر من 50% فهناك الكثير من التخفيضات.

ونحن نقدم لك عزيزي القارئ واحد من أحد أكبر المتاجر التي تتمتع بعمل عروض قيمه، فمن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على بعض الأجهزة التي يتوفر عليها من قبل اكسترا.

هذا وتعتبر متاجر اكسترا من أفضل المملكة العربيه السعودية لهذا نتمنى أن نقدم لكم كل ماهو جديد.

لكى يكون المشهد أمامكم واضح لتقوم باختيار اى الاصناف صوف تستمتعين بعروض عليها لافادتكم بكل ماهو جديد وحصري.

ولا نخفى عنكم ايضا ان هناك الكثير من العروض والخصومات التي سوف تتوالى تباعا فلا تهملوا قرائة المقال حتى النهاية.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية

توفر اكسترا الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على جهاز أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على جهاز آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي متوفر باللون الرصاصي الداكن مع مساحة 256 جيجا بايت.

يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية

توفر اكسترا عرض على مختلف الشاشات التي من بينها كلًا من التالي:

عرض على كلاس برو تلفزيون 65 بوصة.

يحتوي المتجر على شاشة ال جي تلفزيون 65 بوصة.

يشمل العرض على شاشة سامسونج 70 بوصة فائقة الوضوح.

توفر اكسترا عرض على كلاس برو تلفزيون 58 بوصة .

يشمل العرض أيضًا على مجموعة من الغسالات التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على غسالة كاندي تعبئة أمامية غسيل 9 كيلو مع تجفيف 6 كيلو انفيرتر متوفرة باللون الفحمي.

يشمل العرض على توشيبا غسالة تعبئة علوية 15 كيلو إنفيرتر متوفر بلونين وهما الأبيض والأسود.

يحتوي العرض على غسالة كاندي تعبئة أمامية غسيل 14 كيلو وتجفيف 9 كيلو متوفرة باللون الفحمي.

يحتوي العرض على مختلف الثلاجات التي من بينها كلًا من التالي:

ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.9 قدم متوفرة باللون الفضي.

إل جي ثلاجة 16.9 قدم لينير كمبروسير متوفرة باللون الفضي.

هاير ثلاجة باب جانب باب 17.8 قدم 504 لتر متوفرة باللون الرمادي.

عروض اكسترا على اللابتوب: