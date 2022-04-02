طرق تنظيف طاسة القلي المسودة والتخلص التام من الدهون الملتصقة والزيوت المحروقة بدون مجهود

طرق تنظيف طاسة القلي المسودة، تنظيف طاسة القلي من أصعب مهام المطبخ وخصوصًا إذا كانت الدهون تتراكم عليها، يقومون بعد السيدات البحث عن أفضل طريقة لتنظيف طاسة القلي بطريقة سهلة وسريعة، معنا سنتعلم تنظيف طاسة القلي بدون تعب ولا مجهود.

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طريقة تنظيف طاسة القلي

يوجد الكثير من الوصفات السحرية لتنظيف طاسة القلي بدون تعب ومنها ما يلي.

كوب خل.

عصير ليمونه يمكن استبدال عصير الليمون بعصير البرتقال.

لترين ماء.

طريقة التنظيف

نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء على النار وعند الغليان نضع الطاسة وتترك على النار لمدة ربع ساعة ثم ترفع من على النار وتغسل بمسحوق المواعين والسلكة الخشنة.

مكونات الوصفة الثانية لتنظيف الطاسة

ملعقتان بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب مسحوق غسيل المواعين.

لترين ماء.

ملعقتان ملح طعام.

ربع كوب خل.

طريقة تنظيف الطاسة

نقوم بوضع الماء ومسحوق المواعين في وعاء علي النار وعندما تسخن الماء نضع البيكربونات الصوديوم، ثم نضع الطاسة بها وتترك حتي الغليان.

ثم نطفي النار وتترك الطاسة بها لمده نصف ساعة، ثم نقشر الدهون الموجودة على الطاسة بالسكينة ستلاحظ أنه تم إزالتها بكل سهوله، ثم تغسل بسلكة المواعين والصابون.

مكونات الطريقة الثالثة لتنظيف طاسة القلي

حوالي كوب كركديه.

نحتاج إلى لتر ماء.

طريقة تنظيف طاسة القلي

لتنظيف طاسة القلي تكون الخطوات التالية: