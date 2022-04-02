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طريقة تنظيف السجاد باستخدام المسحوق، من المعروف أن أكثر شئ تسعى إليه كل ست بيت هو نظافة بيتها ومحتويات البيت والمكان التي تتواجد فيه، وأكثر الأشياء التي تجعلها تشعر بالإرهاق والاستياء هو عدم نظافة السجاد ووجود أتربة وبقع ذات لون داكن عالقة به وبالأخص في السجاد ذات الألوان الفاتحة، لذا قررنا أن نوحد معكم حديثنا عن طريقة تنظيف السجاد بكل يسر، وسوف نشرح ذلك في التقرير القادم. وصفة كريم بذور الكتان والنشا لمعالجة عيوب البشرة والتخلص من التجاعيد كيفية استخدام المسحوق لتنظيف السجاد؟ أولا نقوم بإحضار السجادة التي ترغب في تنظيفها والقيام بإزالة أي أتربة موجودة على السجاد وبعد ذلك يتم فرد السجادة بشكل كامل. نحضر المسحوق المخصص لغسل السجاد ونوزعه بشكل جيد على السجادة كاملة ويكون التركيز بشكل كلي على الأجزاء المتواجد بها بقع داكنة من الأوساخ والتي يصعب إزالتها. إعطاء فرصة زمنية مناسبة للمسحوق من أجل أن يبدأ بالتفاعل ويأخذ وقته كاملا في تنظيف السجادة. بعد ذلك نبدأ في إزالة المسحوق الذي تم وضعه على السجاد. غسل السجاد بالماء والصابون واستخدام المعطر من أجل إعطاء السجاد رائحة جيدة. يتم وضع السجاد في الشمس لكي يجف تماما من الماء. نصائح عند استخدام منظف جديد لأول مرة من أجل تنظيف السجاد فيجب عليك أن تقومي بعمل اختبار لهذا المنظف عن طريق تجربته على جزء صغير جدا من القماش.

لابد من استخدام فرشاة ذات حواف خشنة لكي تتمكن من إزالة أي بقع عالقة بالسجاد.

في حالة وجود روائح كريهة نابعة من السجاد يمكنك الاستعانة باستخدام بيكربونات الصوديوم.

الحرص على تجفيف السجاد جيدا في الشمس، وذلك يعمل على إزالة أي مياه متواجدة في السجادة ويمنع ظهور أي روائح كريهة، فضلا عن قتل الفطريات والبكتيريا.

يمكنك استخدام الملح من أجل التخلص من البقع الموجودة على السجاد. عمر شويل - جدة طريقة تنظيف السجاد باستخدام المسحوق بدون التأثير على خامتها - ثقفني

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