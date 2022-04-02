نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض بنده اليوم السبت 2 أبريل 2022 يا ريت السنه كلها رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده اليوم من العروض التي ينتظرها كافه المواطنين بشغف في كل أسبوع وفي كل يوم كي يستفيدوا من كافه أنواع المنتجات والسلع الغذائية الهامة حيث تحتوي علي أجود أنواع السلع الرمضانية الهامة والتي تقدمها في مجله عروضها بتخفيضات لا تقبل المنافسة والتي تصل إلى 50% في كافه أنحاء المدن جده والرياض ومكه كما تتضمن اقوي الخصومات علي جميع أنواع الأدوات الكهربائية والمنزلية بخصومات تصل إلي نصف الثمن.

عروض بنده اليوم السبت

تشمل عروض بنده أجود أنواع الفواكه الطازجة والمشروبات الطبيعية والتمر أيضا والألبان الطبيعية كما تحتوي علي افضل البقوليات والبهارات الهامة والتي تحتاج إليها جميع النساء في كل منزل في الطهي حيث تقدمها عروض بنده في مجله عروضها التي سوف نقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال الذي يتضمن الصور والتي تحتوي علي كافه أنواع المنتجات حيث يستمر هذا العرض حتي نهاية الأسبوع القادم فسارعوا في الاستفادة من هذه المنتجات قبل نفاذها وانتهاء العرض.

مجله عروض بنده اليوم 2 ابريل 2022

تشمل عروض بنده جبن المراعي وشراب التوت المركز بسعر 17.95 ريال سعودي كما تحتوي علي مكرونه وطحين فاخر وأرز بسمتي بسعر 49.95 ريال سعودي فقط وأيضا الفول المدمس كما تحتوي عجينه السمبوسه وكتف لحم العجل وجبنه البقرات الثلاث وزيت الزيتون ومعجون الطماطم ولحم التونا كل ذالك تقدمه عروض بنده اليوم بخصومات غير مسبوقه بمناسبه شهر رمضان المبارك كما تحتوي أيضا علي كافه أنواع المعلبات الغذائية حيث تقدم بازلاء خضراء ولانشون دجاج بنده بسعر 14.95 ريال سعودي.

تتضمن عروض بنده كافه أنواع الشوكلاته حيث تحتوي علي كريمه بالبندق والكاكاو بسعر 15.95 ريال سعودي فقط وجبن بقري عادي وقليل الدسم بسعر 46.95 ريال سعودي وزيتون اسود أو اخضر شرائح ومربي المشمش والفراولة والتين والطحينه وصدور الدجاج وعسل النحل وزبده الفول السوداني والعديد من المنتجات الأخري التي سوف تجدونها مرفقه في الصور ضمن عروض بنده اليوم 1 ابريل في كافه المتاجر.

تحتوي علي قطاعه زجاج كهربائيه دوتس وخلاط كليك أون بسعر 99 ريال سعودي وعصاره كولين وقطاعه مولينكس بسعر 129 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي الغلاية الكهربائية والعديد من المنتجات الغذائية حيث تحتوي علي البهارات مثل الكمون والفلفل الأسود بسعر 7.95 ريال سعودي ومسحوق الكوركم ومسحوق الفلفل الأحمر ومسحوق الكمون والكزبره بسعر 9.95 ريال سعودي والعدس والزره والهيل وزره الفشار.

تتضمن عروض بنده اليوم بانها تقدم لوشن للجسم نيفا بسعر 28.75 ريال سعودي وأيضا لوشن فازلين لوشن للجسم ولوشن معطر رائحه وكريم نيفا كما تحتوي علي جميع الحليب الهام والمغذي حيث تقدم حليب جوز الهند ولحم التونا خفيف الدسم وخلطه كنوز ومعجون طماطم أيضا وشوربه ماجي ومكعبات مرقه الدجاج بسعر 8.95 ريال سعودي فقط وجميع أنواع المناديل الخاصة للمطبخ وأيضا المعقمة .

كانت هذه عروض بنده اليوم السبت 2 ابريل التي قدمناها لحضراتكم من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني كي تستفيدوا من هذا العرض المميز والذي لا يقبل المنافسة حيث يضم عرض بنده في كافه أسواقة ومتاجره افضل وأجود السلع الغذائية والأدوات التي التي لا غني عنها في كافه المنازل بأسعار لا تقبل المنافسة ولن تجدوها في أي مكان اخر حيث يستمر هذا العرض حتي يوم الثلاثاء القادم فقط في كافه جميع مدن المملكة العربية السعودية.

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