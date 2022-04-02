نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم السبت 2 أبريل 2022 تخفيضات أول يوم رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك تخفيضات حصريه مميزه للغايه لا تقبل المنافسة علي الإطلاق دائما تقدمه عروض العثيم اليوم باستمرار لعملائها ولجميع المواطنين في كل الأيام وفي كل أسبوع علي كافه السلع الغذائية دائما حيث تقدم اقوي أنواع الخصومات والتخفيضات التي تصل إلى نصف الثمن علي كافه أنواع السلع الغذائية الرمضانية من فواكه وخضروات واسماك وأيضا لحوم طازجه ومعلبه كما تحتوي علي اقوي التخفيضات علي كافه أنواع التمر والمشروبات حيث تصل إلى 50% فقط.

عرض العثيم اليوم 2 ابريل

تعد عروض العثيم من العروض المميزة للغايه التي تقدم أجود أنواع العروض دائما للأشخاص لذالك هناك إقبال كبير وتنافس للاستفادة من المنتجات الخاصة بها حيث تحتوي عروض العثيم اليوم علي كافه السلع الهامة من مأكولات وفواكه وخضروات ولحوم وأيضا جميع أنواع الاداوات المنزلية التي لا غني عنها في أي منزل حيث تقدم كل ذالك في مجله العروض الخاصة بها والتي سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا منها.

مجله عروض العثيم اليوم

تتضمن المجلة كافه المنتجات حيث تحتوي علي جميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال والسيدات وجميع أنواع مستحضرات التجميل ومستلزمات الأطفال كما تشمل كافه أنواع المنظفات والمساحيق والمعقم بمختلف أنواعه حيث أن هناك إقبال من المواطنين لمعرفه العروض المميزة دائما والاستفادة منها وعروض العثيم اليوم من افضل مقدمي العروض في جميع مدن المملكة العربية السعودية .

تحتوي عروض العثيم علي كافه أنواع المعلبات الغذائية الهامة والطازجة حيث تحتوي علي شطه ريد روستر حاره بسعر 5.95 ريال سعودي وأيضا دبس رمان وماء حدائق وورق العنب محشي بالأرز بسعر 4.95 ريال سعودي كما تحتوي علي الخل الابي وطرشي مشكل والبهارات المشكلة ولانشون دجاج هوت كرسبي ساده وأيضا أناناس شرائح والمكرونه والأرز البسمتي والجبن والقشطه بأسعار مميزه للغايه.

كما تقدم أيضا كافه أنواع اللحوم الحمراء الطازجة حيث تحتوي علي اللحم العجل بدون عظم ولحم حاشي بدون عظم ولحم حاشي بالعظم بسعر 33.95 ريال سعودي والجبن الرومي المصري وأيضا القشطه جبن فيتا دينماركي وجبن هالي وجبن فيكتو بسعر 15.95 ريال سعودي فقط.

كما تشمل لبنه بريزيدون والحلاوه الطحينيه الساده وزيتون سما سباني اسود جامبووصدور الدجاج الطريه والبطاطس المقليه والبازلاء الخضراء والفاصوليا الخضراء وايضا الخضار المشكل كل ذالك تقدمه عروض العثيم اليوم بخصومات تصل 50% في كافه اسواق ومتاجر عبدلله العثيم في جميع المدن .

تشمل عروض العثيم جميع الأدوات الكهربائية الهامة والأدوات الهامة لكل مطبخ في كل منزل والتي لا غني عنها حيث تقدم ترموس كاسا صينيه فرن كاسا وقدر كاسا بسعر 69 ريال وقدر ضغط جرانيت وحافظه ماء ومقلاه ايبو وخلاط مع وعاء اي تسي سي ومفرمه كهربائيه ايضا والفرن الكهربائي بسعر مميز للغايه.

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