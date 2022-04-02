شوف عروض الأسبوع الخامس من أسواق panda وهايبر panda بأقوي التخفيضات

وتستمر عروض panda وهايبر panda للأسبوع الخامس على التوالي وتجدد العروض الرمضانية بأكبر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والبقالة التمونية التي لا يمكن لاي منزل الاستغناء عنها كما عودت الجميع أن تقدم لعملائها أقوي التخفيضات وأقل الأسعار، وأعتاد البعض شراء ما تبقى لهم من متطالبت أحتياجتهم قبل الشهر الكريم ببضعة أيام وبمناسة شهر رمضان يتوافر العديد من العروض المتنوعة التي تلاقي أعجاب الجميع.

عروض الأسبوع الخامس من أسواق panda وهايبر panda بأقوي التخفيضات

تحرص أسواق panda على تقديم مجلة أسبوعية يتوافر بها العديد كالأتي من السلع التمونية الأجهزة المنزلية الكهربائية وأدوات المطبخ، وتقدم خدمة التوصيل لمجاني للمنزل والتركيب المجاني عند شراء شاشات التلفزيون، وتقدم تشكيلة متنوعة للوجبات الأفطار والسحور، بادرت شركة ساديا للدجاج المجمد التبرع للفقراء لأطعامهم والمساعدة مع عملائها عند شراء أي منتج بخصم يصل إلى 2.50% لأي منتج خاص بها، كما تقدم عروض أخري لمدة ثلاثة أيام وأربع أيام متتالية، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل بجميع فروع أسواق .

عر ض البقالة والسلع التمونية من أسواق panda

جبنة موزاريلا البقرات الثلاثة، سعر الكيلو 23.95 ريال بدلاً من 43.75 ريال.

عجينة سمبوسة بلدي / سمبوسة بالزيت سويتز بنت البلد، 1 كيلو سعر الحبة 10.95 ريال بدلاً من 16.25 ريال.

كتف عجل بدون عظم طازج، سعر الكيلو 46.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال.

حصري للأعضاء عرض من المراعي جبن 2 برطمان × وزن 900 جرام، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 49.50 ريال.

كيس حليب مجفف من المراعي كامل الدسم، بوزن 1800 جرام + 25% مجاناً، بسعر 48.95 ريال بدلاً من 67.95 ريال.

أرز بنجاني بسمتي المها وزن 10 كيلو، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 76.95 ريال.

شراب التوت المركز من تونو 1+1، بوزن 710 مل، بسعر 17.95 ريال بدلاً من 35.90 ريال.

10 حبات فول مدمس من قودي وزن الحبة 450 جرام، بسعر 10.00 ريال بدلاً 37.50 ريال.

أجهزة إليكترونية من panda