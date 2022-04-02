نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية على الأجهزة وخصومات جديدة وقوية في المقال التالي

تقدم شركة إكسترا أفضل العروض على منتجاتها من أجهزة المطبخ والشاشات وملحقاتها والجوالات وملحقاتها وكل مايحتاجه البيت السعودي والعربي من أجهزة ذكية بأفضل الأسعار وبتخفيضات وخصومات بمناسبة شهر رمضان المعظم وتحمل شركة إكسترا شعار مع إكسترا في رمضان كل شئ إكسترا لذلك جلبنا كلكم أفضل العروض والمنتجات لشركة إكسترا. عروض شركة إكسترا على الشاشات كلاس برو تلفزيون بحجم 58 بوصة فائق الوضوح والدقة مزود بثلاث مخارج و 2 مخرج USB بسعر 1999 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي.

سامسونج تلفزيون بحجم 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

سامسونج تلفزيون بحجم 43 بوصة فائق الوضوح ذكي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود 2 مدخل يو إس بي متوفر بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 6499 ريال سعودي.

سوني تلفزيون بحجم 55 ب صة فائق الوضوح والدقة أندرويد بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 9799 ريال سعودي.

إل جي تلفزيون بحجم 70 بوصة فائق الوضوح ذكي مزود بمخرجين إتش دي إم أي ومخرج واحد يو إس بي بسعر 3949 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الجوالات أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 128 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان جذابة بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي.

أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 256 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان بسعر 5399 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي إيه 12 بسعة تخزينية 64 جيجا بايت 4G بذاكرة 4 جيجا بايت رام متوفر باللون الأزرق بسعر 575 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي إس 21 إف إي بسعة تخزينية 256 جيجا بايت 5G بذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على اللاب توب لينوفو إيديا باد 3 كور أي 3 بحجم 14 بوصة بذاكرة 4 جيجا بايت رام بسعة تخزينية 1 تيرا متوفر بلون أزرق.

هواوي ميت بوك دي 14 كور أي 5 بذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام وبسعة تخزينية 512 جيجا بايت بحجم 14 بوصة متوفر باللون الرمادي.

أيسر سويفت 3 أنتل كور أي 5 بحجم 14 بوصة بسعة تخزينية 512 جيجا بايت متوفر باللون الفضي. عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية على الأجهزة وخصومات جديدة وقوية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا السعودية على الأجهزة وخصومات جديدة وقوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.