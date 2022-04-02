نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مصيده للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس في المقال التالي

الذباب والناموس من الحشرات المزعجة والمقززه، والتي تثير في نفس الإنسان الاشمئزاز والقلق، والذباب من اكثر الحشرات التي تكون منتشرة في الجو وتحوم حول رؤوسنا دومًا، ولها العديد من الانواع والاشكال وضررها أكثر من نفعها، ومع اقتراب فصل الصيف تبدأ بالظهور في الجو وتحاول الدخول للمنزل، لذلك من خلال المقال التالي سنعرفكم على أفضل وأسرع الطرق للتخلص من الذباب والناموس. طرق التخلص من الذباب والناموس الطريقة الأولى باستخدام خل التفاح: خل التفاح من المواد التي تساعد في طرد الذباب والناموس، نظرا لرائحته النفاذة. طريقة الاستخدام وضع الخل في بخاخه

رشه على النوافذ والأبواب. الطريقة الثانية باستخدام الليمون والقرنفل تقطيع الليمون إلى نصفين.

وضع أعواد القرنفل في الليمون.

وضع الليمون والقرنفل أمام النوافذ والأبواب. الطريقة الثالثة باستخدام الزيوت العطرية خلط زيت اللافندر بزيت ناقل غامق اللون.

غمر قطعة قماش في زيت عطري والأفضل اللافندر أو الخزامى.

تعليقها بجانب المروحة.

انتظار الرائحة لطرد الناموس والذباب. الطريقة الرابعة باستخدام السكر والحليب مزج الحليب مع السكر وفلفل اسود.

وضع المزيج على النار.

بعد غليانه لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

سكبه في أوعية صغيرة.

توزيعه في أماكن الدخول. الطريقة الخامسة باستخدام بالون مياه خداع الذباب بوضع كيس بلاستيكي مملوء بالمياه

تعليق الاكياس على النوافذ والابواب.

وذلك بسسب انعكاس المياه مع الضوء مما يسبب لها إرباكًا. أضرار تواجد الذباب في المنزل حيث انها تحمل في أقدامها عدد كبير من الفيروسات والجراثيم التي تسبب أضرار كبيرة على صحة أفراد الأسرة.

كما أنه قد يتقيأ الذباب على بعض الأطعمة المكشوفة.

كما أنه يعتبر أداة متحركة لنقل الأمراض المعدية.

يعتبر حشرة مزعجة بسبب طيرانه المستمر فوق رأس الإنسان. عمر شويل - جدة طريقة عمل مصيده للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مصيده للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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