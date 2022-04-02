شوف خصومات على الهواتف المحمول بداخل اكسترا بالسعودية

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تُقدم شركة إكسترا أقوى العروض وأفضل المنتجات خلال شهر رمضان الكريم كما تقدم عرض جبار لجوالات الأيفون ويشمل ضمان مجانا ضد الكسر لمدة 6 أشهر عند شراء أي هاتف أبل أيفون ومدة هذا العرض هي 10 أيام فقط، وتقدم أيضا أفضل المنتجات من حواسب محمولة وشاشات وهواتف نقالة ذكية بأقل الأسعار وخصومات جبارة، دعونا نتعرف على هذه العروض المتميزة. عروض شركة إكسترا على الهواتف النقالة الذكية: متوفر هاتف أبل أيفون 13 ميني بسعة تخزين 256 جيجا بايت متوفر بخمس ألوان أحمر، أبيض، أسود، أزرق، دهبي، بسعر 3399 ريال سعودي بدلا من 3799 ريال سعودي.

متوفر هاتف أبل أيفون 13 برو بسعة تخزين 1 تيرا بايت متوفر بأربع ألوان أسود، ودهبي، أبيض، أزرق، متوفر بسعر 6999 ريال سعودي بدلا من 7199 ريال سعودي.

متاح هاتف أبل أيفون 13 برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان رائعة بسعر 4999 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي.

متاح هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزين 256 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان رائعة متوفر بسعر 5199 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الشاشات الذكية: متوفر شاشة سامسونج بحجم 65 بوصة فائقة الدقة والوضوح ذكي متوفر بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي متوفر بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي.

متاح شاشة تي سي إل بحجم 55 بوصة فائقة الوضوح ذكي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 3449 ريال سعودي.

متاح شاشة كلاس برو بحجم 65 بوصة فائقة الوضوح والدقة ذكي مزود بأربع مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي بسعر 2799 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الأجهزة الكهربائية: متوفر إل جي غسالة صحون مزودة بتسعة برامج متوفرة باللون الأبيض بسعر 2649 ريال سعودي بدلا من 4399 ريال سعودي.

متوفر إل جي جلاية صحون بخار مع 14 مكان للتخزين ومزودة بعشر برامج متوفرة باللون الفضي بسعر 3799 ريال سعودي بدلا من 6099 ريال سعودي.

متوفر ثلاجة هاير ثلاجة مزودة بأربع أبواب بحجم 17.8 قدم مزودة بإضاءة إل إي دي متوفرة باللون الفضي بسعر 4099 ريال سعودي بدلا من 7199 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات على الهواتف المحمول بداخل اكسترا بالسعودية - ثقفني

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