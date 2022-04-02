نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير بالسعودية على الأجهزة الذكية بمناسبة حلول شهر رمضان في المقال التالي

شركة مكتبة الجرير من الشركات العظمى في مجال البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية وخاصة الهواتف النقالة الذكية وبمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك تقدم شركة الجرير إمكانية إستبدال أى هاتف ذكي بهاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا بخصم يبدأ من 700 ريال سعودي حتى 3599 ريال سعودي وهذا يتوقف على حسب نوع وحالة الجهاز المستبدل، بالإضافة إلي خصومات هائلة وممتازة على جميع أنواع الشاشات الذكية، ولذلك إختارنا لكم أهم هذة العروض لكي نتعرف على تفاصيلها. عروض شركة مكتبة الجرير على الشاشات الذكية: شاشة سكاي وورث بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي، إل إيه دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الفضي ومتاح بخصم 22% ليصبح سعره بعد الخصم 2799 ريال سعودي بدلا من 3599 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط بواسطة البطاقات الإئتمانية أو من خلال جرير للتقسيط.

شاشة إل جي بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K بتقنية نانو سل ألترا إتش دي، إل إيه دي تليفزيون ذكي متوفر باللون الأسود ومتوفر بخصم 55% ليصبح سعره بعد الخصم 3349 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال سعودي.

شاشة هاير بحجم 65 بوصة فائق الدقة والوضوح 4K ألترا إتش دي، أو إل أي دي تليفزيون ذكي متوفر باللون الفضي ومتاح بخصم يبلغ 44% ليصبح سعره بعد الخصم 6849 ريال سعودي بدلا من 12299 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط بواسطة البطاقات الإئتمانية أو من خلال جرير للتقسيط.

شاشة سكاي وورث بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي، دي إل أي دي تليفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود ومتوفر بخصم يبلغ 25% ليصبح سعره بعد الخصم 2599 ريال سعودي بدلا من 3499 ريال سعودي. عروض شركة مكتبة الجرير على الهواتف النقالة: هواوي نوفا 9 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 4G إل تي إيه متوفر باللون الأسود ومتوفر بخصم يصل إلى 20% ليصبح سعره بعد الخصم 1519 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي.

هواوي بي 50 بوكت بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام، إل تي إيه 4G متوفر باللون الأبيض بسعر 5299 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط بواسطة البطاقات الإئتمانية أو من خلال جرير للتقسيط.

هواوي 50 برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 4G متوفر باللون الذهب الكاكاو بسعر 4299 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير بالسعودية على الأجهزة الذكية بمناسبة حلول شهر رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مكتبة جرير بالسعودية على الأجهزة الذكية بمناسبة حلول شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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