نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق عبدالله العثيم بالسعودية على الاجهزة الكهربائية في المقال التالي

يُعد أسواق العثيم من أكبر الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية ويوجد به كل ما تحتاجه الأسرة من سلع غذائية وأجهزة كهربائية وفي هذه الأيام وبمناسبة حلول شهر رمضان تقدم أسواق العثيم تخفيضات وعروض هائلة على كافة المنتجات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية: متاح بالعرض قدر ضغط العربي اي تي سي سعة 10 لتر بسعر 299 ريال سعودي، فالقدر يمكنك من عمل الأكل في وقت قياسي.

كما متاح بالعرض فرن كهربائي مقدم من شركة جيباس بسعر 259 ريال سعودي.

متوفر في العرض فرامة مقدمة من أي تي سي بسعر 65 ريال سعودي، فالفرامة ممتازة في فرم مختلف أنواع الخضراوات.

كما يتوفر في العرض قطاعة خضار مقدمة من شركة كينود بسعر 89 ريال سعودي.

متواجد بالعرض قطاعة خضار مقدمة من شركة مولينكس بسعر 99 ريال سعودي.

يتوفر بالعرض خلاط كهربائي مقدم من شركة كليك أون 2×1 بسعر 65 ريال سعودي.

كما يتوفر بالعرض عصارة حمضيات مقدمة من شركة كليك أون بسعر 89 ريال سعودي، فالعصارة تمكنك من عمل عصير البرتقال المفيد بسهولة.

تخفيض على صانعة قهوة مقدمة من شركة أي تي سي بسعر 69 ريال سعودي، فهذا الجهاز يضمن لكي فنجان قهوة مظبوط في كل مرة تستخدمه فيه.

تخفيض على صانعة قهوة مقدمة من شركة أي تي سي بسعر 69 ريال سعودي، فهذا الجهاز يضمن لكي فنجان قهوة مظبوط في كل مرة تستخدمه فيه. كما يتوفر في العرض فرن كهربائي مقدم من شركة كليك أون سعة 48 لتر بسعر 259 ريال سعودي.

متواجد بالعرض قلاية صحية مقدمة من شركة السيف سعة 9 لتر بسعر 249 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: متوفر بالعرض لحم بلدي بالعظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي، فاللحم يمد الجسم بالبروتين.

كما متاح بالعرض لحم بدون عظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.

كما متوفر بالعرض بلح الشام سعر الكيلو 17.50 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 27.95 ريال سعودي، فبلح الشام من الحلويات الشرقية اللذيذة.

كما متاح بالعرض قطايف بالمكسرات سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 34.50 ريال سعودي.

تخفيض على بسبوسة بالسمن طبيعي سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 31.95 ريال سعودي.

متوفر في العرض كنافة بالقشطة سعر الكيلو 46 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 92 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض أسواق عبدالله العثيم بالسعودية على الاجهزة الكهربائية - ثقفني

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