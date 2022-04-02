نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العرض الأسبوعي على الأجهزة الكهربائية بداخل هايبر بنده بالسعودية في المقال التالي

يسعد هايبر بنده أن يقدم لعملاءه عروض وتخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والعروض والتخفيضات متوفرة في كافة فروع هايبر بنده بداخل السعودية. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية: متاح في العرض فرن كهربائي أي تي سي سعة 45 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 365 ريال سعودي، فيمكنك الفرن من عمل الفراخ المشوية والطواجن بسهولة.

متواجد في العرض ميكرويف وايت ستنجهاوس سعة 20 لتر بسعر 199 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 349 ريال سعودي.

تخفيض على محضرة طعام مقدمة من شركة مولينكس بسعر 189 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.

كما متاح بالعرض فرامة مقدمة من شركة مولينكس بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي، فتمكنك الفرامة من فرم اللحوم.

كما متوفر بالعرض عجانة مع وعاء سينكور بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.

يوجد في العرض بوتجاز للتسخين مقدم من شركة سينكور بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

متاح في العرض فرن كهربائي مقدم من شركة كليك أون سعة 48 لتر بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي، فسعة الفرن كبيرة تمكنك من عمل دجاجتين مشويتين في نفس الوقت.

كما يتوفر فى العرض غلاية بلاستيكية كهربائية مقدمة من شركة كينود بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي.

يتوفر في العرض مطحنة قهوة مقدمة من شركة مولينكس بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال سعودي، فالقهوة المطحونة في البيت لها مذاق مختلف ومتميز. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: متاح بالعرض حليب جوز الهند أرض الطبيعة 400 مل بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 12.95 ريال سعودي، فيحتوي حليب جوز الهند علي العديد من الفوائد والفيتامينات.

كما متاح بالعرض ورق عنب محشي بالزيت مقدم من شركة ريم بوزن 2000 جرام بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 34.50 ريال سعودي، فطبق ورق العنب من الأطباق المحببة لدى الجميع.

تخفيض على كاتشب الطماطم رنا عبوة ضاغطة وزن العبوة 720جرام والعرض يشمل عبوتان معًا بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 27 ريال سعودي، فنضع الكاتشب على الفطائر والبتزا فتعطي مذاق مختلف. عمر شويل - جدة العرض الأسبوعي على الأجهزة الكهربائية بداخل هايبر بنده بالسعودية - ثقفني

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