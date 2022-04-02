شوف تخفيضات رمضان على الجوالات في اكسترا extra بالسعودية

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عمر شويل - جدة عروض إكسترا extra على الجوالات، شركة إكسترا شركة رائدة في مجالات التكنولوجيا والأجهزة الذكية والاجهزة الإلكترونية وتقدم شركة إكسترا بمناسبة شهر رمضان المعظم خصم إضافي يبلغ 20% وذلك حصريا لحاملي بطاقات البنك العربي الوطني بحد أقصى 200 ريال سعودي للمنتج كما تقدم ضمان ضد الكسر ولمدة 6 أشهر عند شراء أي جوال أبل أيفون، ولقد إخترنا لكم اليوم أفضل العروض المتواجدة في شركة إكسترا. عروض شركة إكسترا على الجوالات: جوال سامسونج جالكسي: إيه 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 5G متوفر بأربع ألوان رائعة بسعر 1599 ريال سعودي. جوال سامسونج جالكسي إيه 53: بسعة تخزين 256 جيجا بايت 5G متوفر بأربع ألوان بسعر 1799 ريال سعودي. جوال سامسونج جالكسي إس 21 بلس5G: بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر.

باللون الفضي بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي. جوال سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5G: بسعة تخزين 128 جيجا بايت بذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام.

متوفر باللون الأبيض بسعر 1449 ريال سعودي بدلا من 1649 ريال سعودي. جوال هواوي نوفا 9: بسعة 128 جيجا بايت 4G بذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام.

متوفر باللون الأزرق بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي. جوال شاومي ريدمي نوت 10 إس: بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام.

متوفر باللون الرمادي بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 949 ريال سعودي. جوال أوبو إيه 53: بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام.

متوفر باللون الأسود بسعر 669 ريال سعودي بدلا من 699 ريال سعودي. جوال سامسونج جالكسي إيه 12: بسعة تخزين 64 جيجا بايت 4G وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام.

متوفر باللون الأزرق بسعر 575 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي. جوال سامسونج جالكسي إس 21 إف إي 5G: بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام.

متوفر باللون الأبيض بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي. جوال سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5G: بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام.

متوفر باللون الفضي بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي. أبل أيفون 13 برو ماكس: بسعة تخزينية 256 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان بسعر 5199 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال سعودي. أبل أيفون 13 برو: بسعة تخزين 256 جيجا بايت متوفر بسعر 4999 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي. أبل أيفون 13 برو: بسعة تخزين 1 تيرا بايت متوفر بأربع ألوان بسعر 6999 ريال سعودي بدلا من 7199 ريال سعودي.

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