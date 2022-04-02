تنظيف السجاد بطريقة جافة أو باستخدام الماء.. النتيجة مضمونة ولا تسبب تآكل للنسيج

تنظيف السجاد بطريقة جافة أو باستخدام الماء، تنظيف السجاد من الأشياء المهمة في كل منزل ويجب معرفه تنظيف السجاد بالماء أو على الجاف بطريقة سهلة وسريعة وبدون تعب، معنا سنتعلم أفضل طريقة لتنظيف السجاد بالماء وبدون ماء بكل سهوله.

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طريقة تنظيف السجاد

هناك الكثير والعديد من طرق تنظيف السجاد ومنها ما يلي

مكونات الطريقة الأولى لتنظيف السجاد بدون ماء

نصف كوب من مسحوق الغسيل.

نصف كوب ملح.

أولًا نقوم بكنس السجادة جيدًا ثم بعد ذلك يرش الملح ومسحوق الغسيل على السجاد ويترك لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نقوم بكنس السجادة بمقشة تكون خشنة لإخراج البقع والأوساخ من على السجادة، ونقوم بكنس السجادة مرة أخرى لنظافتها أكثر.

مكونات الطريقة الثانية لتنظيف السجاد

كوب كبير كلور.

لتر من الماء.

مسحوق غسيل.

طريقة تحضير الخلطة

أولًا نقوم بكنس السجادة جيدًا قبل استخدام هذه الوصفة، ثم نقوم بوضع الماء والكلور ومسحوق الغسيل في دلو وبعد ذلك نستخدم شرشوبة المسيح نضعها في الخليط ثم تعصر من الماء ثم نقوم بمسح السجادة.

وبعد اتساخ الشرشوبة نضعها في الخليط مرة أخرى ونكمل مسح السجاد، ستلاحظ نظافة رائعة غير متوقعه ومن أول مره.

مكونات الطريقة الثالثة لتنظيف السجاد

ربع كوب من الخل

نصف ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

عصير نصف ليمونة.

مسحوق الغسيل.

نصف لتر من الماء.

طريقة تحضير الخلطة

أولًا تكنس السجاد جيدًا ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء والخل والبيكربونات الصوديوم ومسحوق الغسيل والماء في وعاء عميق ثم بعد ذلك بضع قماشه قطنية في الخلطة ثم نقوم بمسح السجادة بها وعند اتساخ القماشة تشطف في الخلطة ونقوم بمسح السجاد من جديد وهكذا حتي تحصل على نظافة رائعة للسجاد.

ستلاحظ عند استخدام هذه الوصفات أن السجاد أصبح لامع ونظيف بشكل كبير.