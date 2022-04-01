هل يجوز الاغتسال من الحيض في نهار رمضان .. وحكم الصوم

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عمر شويل - جدة هل يجوز الاغتسال من الحيض في نهار رمضان من الأسئلة الشائكة في رمضان بجانب البحث عن مبطلات صيام رمضان. وهو ما تعلنه دارا الإفتاء المصرية والسعودية وفق أراء العلماء حول حكم تأخير غسل الحيض إلى ما بعد الظهر وإمكانية الاغتسال في نهار رمضان من الحيض. ليطمئن كثير من الفتيات على وضع صيامهن وهل حلال أو وضع عليهم ذنب. خاصة أن اقترب شهر رمضان حيث يأتي أول أيام رمضان 1443 يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل.

‏ هل يجوز الاغتسال من الحيض في نهار رمضان

أجاب علماء الدين والفقه على تساؤل هل يجوز الاغتسال من الحيض في نهار رمضان بأنه جائز شرعًا ولكن لابد العلم إنه لا يجوز الصيام لمن طهرت من الحيض بعد الفجر. فإنه يجب على المرأة متى طهرت من الحيض أن تقوم بالاغتسال وتحقيق الطهارة التي تمكنها من أداء الصلوات في وقتها خلال النهار.

حكم تأخير غسل الحيض إلى ما بعد الظهر

من المعروف شرعًا إنه لا يجوز تأخير الاغتسال إلى حين فوات وقت الصلاة بعد الطهارة من الحيض. وصيامها في أي وقت حال طهرت أثناء نهار رمضان غير جائز. ويرجع السبب في ذلك إلى أن وجود الحيض في أي وقت من أوقات الصيام يُبطله. فما يحكم الموضوع في الأساس الطهارة.

هل يجوز الصيام قبل الاغتسال من الحيض في رمضان

يجوز الصيام قبل الاغتسال من الحيض في رمضان ولا حرج عليها في حالة أن طهرت قبل الفجر. وقد قال الشيخ ابن عثيمين: “إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان. فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً، ولا يلزمها قضاؤه، لأنها صامت وهي طاهر، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج”.

وبذلك تتضح الأمور حول هل يجوز الاغتسال من الحيض في نهار رمضان. بأنه يصح للمرأة صيام رمضان حتى وإن تطهرت قبل أذان الفجر بدقيقة واحدة ولا يُشترط لتحقق صحة صيامها الاغتسال من الحيض قبل طلوع الفجر.