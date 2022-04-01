قائمة طبخات رمضان 2022 للفطور menu كامل بالحلويات

قائمة طبخات رمضان 2022 للفطور تلجأ السيدات إلى تحضيرها خاصة العشر الأوائل من شهر رمضان. لأن أول أيام الصيام وتكون صعبة على الكثيرون لاسيما مع تربية الأولاد وقدوم رمضان 2022 وسط الامتحانات. لذلك يبحون عن جدول اكلات رمضانية بالصور والخطوات لكل أكلة خاصة في أوقات العزومات وأول سنة زواج لتحضير منيو اكلات رمضان 2022 شامل الوصفات بشكل مضمون ومحضر بالكامل.

قائمة طبخات رمضان 2022 للفطور

تحرص السيدات في كل بيت مسلم على تحضير قائمة طبخات رمضان 2022 للفطور خاصة العاملات فلم يعد لديهم وقت يوميًا لتحضير وجبات رمضان 2022 كاملة للتيسير عليهن خلال ساعات الصوم وذلك من خلال الجدول التالي:

اليوم وجبة الإفطار

الأول دجاج مشوي- شوربة لسان عصفور- سلطة- بطاطس

الثاني جبن بالأرز المقلي- بطاطس- صدور فراخ محمرة بالزيت- شوربة لسان عصفور- سلطة

الثالث محاشي بأنواعها- ديك رومي- سلطة خضراء- طاجن لسان عصفور- سلطة زبادي.

الرابع دجاج مندي- بطاطس محمرة بالزيت- شوربة لسان عصفور- سلطة خضراء.

الخامس صينية مكرونة بشاميل باللحم المفروم- سلطة خضراء- سلطة زبادي.

السادس سمك- سلطة طحينة- سلطة خضار.

السابع كبسة دجاج- سلطة دجاج- تبوله.

الثامن حمام محشي أرز أو فريك- أرز معمر- صينية بطاطس- سلطه طماطم.

التاسع لحمة بالفريكة- سلطة خضراء.

العاشر بط- أرز مختوم بالشعرية- سلطة خضروات- ملوخية خضراء.

الحادي عشر شاورما فراخ- سلطة طحينة- عيش.

الثاني عشر حواشي- شيبسي- مخلل.

الثالث عشر صينية كوسة باللحمة مع البشاميل- فراخ مشوية- سلطة خضروات.

الرابع عشر جمبري- طحينة- أرز- سلطة- عيش.

الخامس عشر مكرونة بصلصة الطماطم- دجاج محمر بالزيت- سلطة مخلل.

السادس عشر المرقوقة باللحمة أو الفراخ- سلطة زبادي.

السابع عشر حلة لحمة بالخضار والبطاطس بورمه- أرز بشعرية- سلطة خضروات.

الثامن عشر بط أو فراخ محمرة بالزيت- محشي ورق عنب- ملوخية- سلطة خضراء.

التاسع عشر سمك بلطي مشوي- سلطة خضار- طحينة بالثوم- عيش- أرز.

العشرون يفتيك- طاجن لسان عصفور- سلطة- طحينة.

الواحد وعشرون دجاج قطع- أرز باللحمة- بابا غنوج- سلطة خضروات.

الثاني والعشرون جمبري مقلي- أرز بسمتي- سلطة خضروات- طحينة حارة.

الثالث والعشرون كفتة لحوم أسياخ- بطاطس مقلية- طحينة- سلطة طماطم وكزبرة- عيش.

الرابع والعشرون صينية بطاطس بالفراخ- خبز- سلطة- مخلل- أرز معمر.

الخامس والعشرون لحم مشوي على الفحم- رقاق باللحمة المفرومة- سلطة طحينة- كاتشب- خبز.

السادس والعشرون بيتزا مشكل لحوم وجبن وخضروات- كاتشب- شيبسي.

السابع والعشرون كريب لحوم وبانيه وشاورما- مخلل- كاتشب.

الثامن والعشرون دجاج مقلي أو صدور بانيه- مكرونة بصلصة الطماطم- طحينة- بابا غنوج.

التاسع والعشرون ستيك لحم- سلطة- طحينة- بابا غنوج- عيش.

الثلاثون طاجن بامية خضراء باللحمة- أرز مختوم- سلطة خضروات.

منيو اكلات رمضان 2022

يضم منيو اكلات رمضان 2022 وجبة متكاملة مع المشروبات والعصائر الرمضانية الشهيرة وكذلك الحلويات والطبق الرئيسي في فطار رمضان والسلطات. فأهم ما يشغل المسلمون بعد التقرب من الله عز وجل بترديد أدعية رمضان والاجتهاد في الصلوات وفعل الخير. هو تحضير قائمة طبخات رمضان 2022 للفطور يوميًا.