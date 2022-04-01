نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. امساكية رمضان 2022 تونس عدد ساعات الصيام مواقيت الصلاة في تونس خلال رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم امساكية رمضان 2022 تونس ، ما زلنا نواصل تقديم المزيد من الخدمات عبر موقعنا المميز ثقفني. ونختص في هذا المقال رصد امساكية رمضان 2022 تونس للإطلاع على عدد ساعات الصيام في تونس خلال أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وهناك الكثير من الأشخاص يبحثون الآن عن مواقيت الصلاة في تونس خلال شهر رمضان المبارك، وبالكاد يرغب الجميع معرفة امساكية رمضان في تونس الآن ، وذلك من أجل معرفة موعد أذان الفجر والمغرب وقت الامساك والافطار في تونس خلال أيام شهر رمضان المبارك، وهذا ما سنعمل على تقديمه خلال السطور القادمة.

امساكية رمضان 2022 تونس

امساكية رمضان 2022 تونس ، مواقيت الصلاة في تونس خلال شهر رمضان المبارك ، ومن خلال متابعتنا المستمرة قد تم تحديد موعد أول أيام شهر رمضان في تونس 2022 – 1443 ميلادياً وهجرياً ، والذي سيوافق يوم الثاني 2 من شهر أبريل المقبل ، وستكون نهاية أيام شهر رمضان المبارك 2022 يوم الثالث 3 من شهر مايو القادم.

وللعلم سيتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443 يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان الحالي ، ليتم بعدها الإعلان عن نتيجة استطلاع رؤية هلال رمضان 1443 ، وذلك وفقاً لكافة الحسابات الفلكية تباعاً لمراكز البحوث الفلكية الإسلامية، على أن يتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان لعام 1443هـ/20222م يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان.

أول أيام رمضان في تونس 2022

أكدت بعض المصادر المطلعة أنه من المتوقع أن يكون أول أيام رمضان في تونس 2022 ، سيوافق يوم السبت الثاني من شهر إبريل المقبل لعام 2022-1443 ، كما سيوافق هذا اليوم تاريخ موعد شهر رمضان 2022 في الدول العربية، وذلك بعدما يتم استطلاع رؤية هلال رمضان 2022 من داخل المملكة العربية السعودية ليتبعها بعض الدول العربية.

امساكية رمضان 2022 تونس

والآن نستعرض عليكم امساكية رمضان في تونس 2022 ، ليتمكن الجميع من معرفة مواقيت الصلاة في جميع المدن التونسية عدد ساعات الصيام في تونس, موعد أذان الفجر والمغرب في تونس خلال أيام شهر رمضان المبارك هذا العام 2022 ، وسنواصل تقديم المزيد فيما يخص شهر رمضان المبارك وذلك من خلال تقارير متتالية.

اليوم هجري ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الأحد 1 رمضان 1443 03 أبريل، 2022 04:37 ص 06:11 ص 12:30 م 04:05 م 06:50 م 08:20 م الاثنين 2 رمضان 1443 04 أبريل، 2022 04:35 ص 06:09 ص 12:30 م 04:05 م 06:51 م 08:21 م الثلاثاء 3 رمضان 1443 05 أبريل، 2022 04:33 ص 06:08 ص 12:30 م 04:06 م 06:52 م 08:22 م الأربعاء 4 رمضان 1443 06 أبريل، 2022 04:32 ص 06:07 ص 12:29 م 04:06 م 06:52 م 08:22 م الخميس 5 رمضان 1443 07 أبريل، 2022 04:30 ص 06:05 ص 12:29 م 04:06 م 06:53 م 08:23 م الجمعة 6 رمضان 1443 08 أبريل، 2022 04:28 ص 06:04 ص 12:29 م 04:06 م 06:54 م 08:24 م السبت 7 رمضان 1443 09 أبريل، 2022 04:27 ص 06:02 ص 12:29 م 04:06 م 06:55 م 08:25 م الأحد 8 رمضان 1443 10 أبريل، 2022 04:25 ص 06:01 ص 12:28 م 04:07 م 06:56 م 08:26 م الاثنين 9 رمضان 1443 11 أبريل، 2022 04:23 ص 05:59 ص 12:28 م 04:07 م 06:57 م 08:27 م الثلاثاء 10 رمضان 1443 12 أبريل، 2022 04:22 ص 05:58 ص 12:28 م 04:07 م 06:58 م 08:28 م الأربعاء 11 رمضان 1443 13 أبريل، 2022 04:20 ص 05:57 ص 12:28 م 04:07 م 06:59 م 08:29 م الخميس 12 رمضان 1443 14 أبريل، 2022 04:18 ص 05:55 ص 12:27 م 04:07 م 06:59 م 08:29 م الجمعة 13 رمضان 1443 15 أبريل، 2022 04:17 ص 05:54 ص 12:27 م 04:08 م 07:00 م 08:30 م السبت 14 رمضان 1443 16 أبريل، 2022 04:15 ص 05:52 ص 12:27 م 04:08 م 07:01 م 08:31 م الأحد 15 رمضان 1443 17 أبريل، 2022 04:13 ص 05:51 ص 12:27 م 04:08 م 07:02 م 08:32 م الاثنين 16 رمضان 1443 18 أبريل، 2022 04:12 ص 05:50 ص 12:26 م 04:08 م 07:03 م 08:33 م الثلاثاء 17 رمضان 1443 19 أبريل، 2022 04:10 ص 05:48 ص 12:26 م 04:08 م 07:04 م 08:34 م الأربعاء 18 رمضان 1443 20 أبريل، 2022 04:08 ص 05:47 ص 12:26 م 04:09 م 07:05 م 08:35 م الخميس 19 رمضان 1443 21 أبريل، 2022 04:07 ص 05:46 ص 12:26 م 04:09 م 07:06 م 08:36 م الجمعة 20 رمضان 1443 22 أبريل، 2022 04:05 ص 05:45 ص 12:25 م 04:09 م 07:06 م 08:36 م السبت 21 رمضان 1443 23 أبريل، 2022 04:03 ص 05:43 ص 12:25 م 04:09 م 07:07 م 08:37 م الأحد 22 رمضان 1443 24 أبريل، 2022 04:02 ص 05:42 ص 12:25 م 04:09 م 07:08 م 08:38 م الاثنين 23 رمضان 1443 25 أبريل، 2022 04:00 ص 05:41 ص 12:25 م 04:09 م 07:09 م 08:39 م الثلاثاء 24 رمضان 1443 26 أبريل، 2022 03:58 ص 05:39 ص 12:25 م 04:09 م 07:10 م 08:40 م الأربعاء 25 رمضان 1443 27 أبريل، 2022 03:57 ص 05:38 ص 12:25 م 04:10 م 07:11 م 08:41 م الخميس 26 رمضان 1443 28 أبريل، 2022 03:55 ص 05:37 ص 12:24 م 04:10 م 07:12 م 08:42 م الجمعة 27 رمضان 1443 29 أبريل، 2022 03:54 ص 05:36 ص 12:24 م 04:10 م 07:13 م 08:43 م السبت 28 رمضان 1443 30 أبريل، 2022 03:52 ص 05:35 ص 12:24 م 04:10 م 07:14 م 08:44 م الأحد 29 رمضان 1443 01 مايو، 2022 03:51 ص 05:34 ص 12:24 م 04:10 م 07:14 م 08:44 م الاثنين 30 رمضان 1443 02 مايو، 2022 03:49 ص 05:32 ص 12:24 م 04:10 م 07:15 م 08:45 م

تحديث: أما فيما يخص استطلاع هلال رمضان 2022 في تونس ، فقد أكدت بعض المصادر الرسمية أن مصلحة الرصد والفلك لم تتمكن اليوم الجمعة الأول من شهر أفريل 2022 الموافق 29 شعبان 1443 هجري من رؤية هلال شهر رمضان في تونس ويرجع ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك حسب ما صرح به رئيس مصلحة الفلك بالمعهد المعهد الوطني للرصد الجوي ياسين زروقي خلال محادثه مع وزير النقل عبر عملية الرصد بمقر المعهد بالعاصمة التونسية.