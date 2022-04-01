شوف عروض بنده الأسبوعية اقوى الخصومات تصل إلي 50% حتى نهاية الأسبوع

عروض بنده الأسبوعية، يعد سوق بنده من ضمن الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك السوق يتضمن ولديه مجموعات قوية وكبيرة مع أهم الأعمال الرائعة التي تتواجد بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتشييد وإنشاء شركة تكون من الشركات القوية والناجحة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الهايبر يتضمن على أقوى المجموعات الكبيرة التي استطاعت أن تمهد طريقها لبناء وتشييد تصورات إيجابية كثيرة.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون سوق بنده من الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر من الأسواق التي لها دور مهم في خدمة العديد من العملاء والمواطنين بالمملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية التي تم وصولها إلى نحو مائة مليون وستون زبون، وكذلك فإن هايبر بنده يتضمن ويكون لديه سجل قوي ورائع يعود لعام 1978.

عروض بنده المملكة العربية السعودية

خصومات بنده الشهرية الصابون الطبيعي مع خلاصة البابايا 4 * 1 واي سي مقدار 100 جرام يكون بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 12.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 2 + 1 من صابون السائل للاستحمام من النوع سوفي مقدار 250 مل يكون بسعر 32 بدلًا من 48 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 4 قطع من صابون الجسم من النوع جارداكس مقدار 120 جرام تكون بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 18 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

خصومات بنده الأسبوعية 600 جرام من كريم التنظيف بخلاصة المشمش من النوع فينتوس يكون بسعر 22.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية معطر الجسم من النوع فيبولا مقدار 245 مل يكون بسعر 14.95 بدلًا من 29.25 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 150 جرام من الصابون الطبيعي نوعه فاشكول يكون بسعر 18.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية الصابون المضاد للبكتيريا من النوع برادلي مقدار 100 جرام يكون بسعر 3.50 بدلًا من 6.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية